Horror-Serie im Wiener Westen: Drei Schwerverletzte binnen 24 Stunden

Innerhalb von nur 24 Stunden erschütterten drei schwere Verkehrsunfälle den Westen Wiens. Die Bilanz: Mehrere Schwerverletzte und ein Kampf ums Überleben.

Die Berufsrettung Wien verzeichnete mehrere schwerwiegende Einsätze im Westen der Hauptstadt. Bereits am Donnerstag wurde eine 34-jährige Frau beim Überqueren der Linzerstraße in Wien-Penzing von einem Fahrzeug erfasst. Laut Rettungssprecherin Corina Had trug die Fußgängerin multiple Prellungen sowie Beinverletzungen davon.

Schwerer Unfall

Ein weiterer dramatischer Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Hütteldorfer Straße. Eine 25-jährige Frau wurde von einem Auto erfasst, das nach Zeugenaussagen mit etwa 50 km/h unterwegs war. Die Berufsrettung Wien bestätigte, dass die junge Wienerin schwere Verletzungen erlitt, darunter Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma. Nach notfallmedizinischer Versorgung vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus transportiert, wo Mediziner um ihr Leben kämpfen.

Die Unfallursache wird derzeit untersucht.

Radfahrer verunglückt

In Wien-Meidling kam es nur wenige Stunden später zu einem weiteren folgenschweren Unfall. Ein Radfahrer kollidierte mit einem SUV und zog sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu, wie Polizeisprecherin Julia Schick bestätigte. Der Verletzte wurde umgehend in ein Spital eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen bewegten sich beide Verkehrsteilnehmer auf der Sagedergasse in Richtung Breitenfurter Straße, als es während eines Spurwechsels zum Zusammenstoß kam.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

