Nach Horror-Crash: Darko Lazić schmeißt Fete im eigenen Garten! (VIDEO)

Der serbische Sänger Darko Lazic musste sich nach einem Verkehrsunfall in Belgrad vor vier Tagen im Militärmedizinischen Zentrum behandeln lassen. Seine Verletzungen im Gesicht und am Kopf erforderten insgesamt 15 Stiche. Trotz des Vorfalls zeigt der Musiker wenig Einsicht.

Die Umstände des Unfalls geben jedoch Anlass zur Sorge: Nach Angaben des Dritten Grundstaatsanwalts in Belgrad wurde eine umfassende Untersuchung eingeleitet, bei der Blut- und Urinproben zur Feststellung von Alkohol- und Drogenkonsum entnommen sowie eine technische Überprüfung des Fahrzeugs angeordnet wurden. Medienberichten zufolge fuhr der 31-jährige Sänger zum Unfallzeitpunkt mit einem tschechischen Führerschein, da ihm der serbische wegen früherer Verkehrsdelikte bereits entzogen worden war. Inoffizielle Quellen sprechen von einem Blutalkoholwert von über 1,9 Promille, was Lazić jedoch bestreitet.

In einem Gespräch mit serbischen Medien lehnte Lazic jede Verantwortung für den Unfall ab und wies die Idee, künftig einen Chauffeur zu engagieren, entschieden zurück. „Warum sollte ich? So etwas kann jedem passieren. Ich bin nicht gerast und habe nicht die Kontrolle verloren“, rechtfertigte sich der Sänger. Er führte den Unfall auf Aquaplaning zurück: „Es war Wasser auf der Straße, ich wusste nicht, wie ich gegensteuern sollte, und das war’s.“

Muster erkennen

Der aktuelle Vorfall reiht sich in eine problematische Verkehrsgeschichte ein. Bereits in der Vergangenheit war Lazić in schwere Verkehrsunfälle verwickelt, weshalb ihm der serbische Führerschein entzogen und eine Alkohol-Wegfahrsperre auferlegt wurde. Diese Zeit beschreibt seine Ehefrau Kaca rückblickend als die ruhigste ihrer Beziehung, da sie zu weniger Problemen und mehr Vertrauen geführt habe.

Unbeeindruckte Reaktion

Bemerkenswert unbeeindruckt von dem Vorfall zeigte sich Lazic bereits kurz danach. In der Nacht nach dem Unfall veranstaltete er in seinem Garten eine kleine Feier, die er in den sozialen Medien dokumentierte. Auf den Aufnahmen ist deutlich der blaue Fleck an seinem Auge zu erkennen, während er in seinem Haus in Brestac am Kessel kocht und dazu singt. „Manchmal kommt es über mich, während ich koche“, kommentierte er sein Video, in dem er den Titel „Ich werde sie am Duft ihrer Haare erkennen“ zum Besten gab.

Eheliches Ultimatum

Hinter den Kulissen soll die Situation jedoch angespannt sein. Wie das serbische Portal „Informer“ von einer dem Paar nahestehenden Quelle erfuhr, hat Lazics Ehefrau Kaca ihm ein Ultimatum gestellt. „Kaca hat ihm offen gesagt, dass die Zeit, als er Blocker (Alkohol-Wegfahrsperre) hatte, die ruhigste in ihrer Ehe war. Damals gab es weniger Probleme und mehr Vertrauen“, berichtete der Insider. Sie sehe dies als einzigen Weg, ihren Mann zu retten.

Die Quelle fügte hinzu: „Wenn er ablehnt, geht sie zu ihrer Familie und wird nicht mehr zurückkommen. Kaca verlässt seit Tagen nicht das Haus, hat sich zurückgezogen und will mit niemandem sprechen. Sie wiederholt ständig, dass sie so nicht mehr leben kann. Das Ultimatum ist keine Drohung, sondern die letzte Chance, die sie Darko gibt.“