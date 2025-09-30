Supermarkt senkt die Preise: 1.000 Produkte jetzt 5 % günstiger

Billa kehrt zu den Wurzeln zurück: Die beliebten Rabattpickerl sind wieder im Flugblatt verfügbar – ohne Jö-App-Zwang. Gleichzeitig lockt der Händler mit Preisnachlässen.

Die physischen Rabattpickerl sind bei Billa wieder zurück und sorgen für Aufmerksamkeit bei den Kunden. Die beliebten Rabattmarken finden sich wie früher im wöchentlichen Flugblatt und können unabhängig von der Jö-App genutzt werden. Diese Rückkehr zum traditionellen System erfolgt nach nur wenigen Monaten: Seit 3. Juli 2025 waren die Pickerl ausschließlich über die Jö-App verfügbar, was bei vielen Kunden für Unmut gesorgt hatte.

Clever-Aktion

Parallel dazu hat der Einzelhandelskonzern eine weitere Sparmaßnahme eingeführt: Vom 25. September bis einschließlich 8. Oktober gewährt Billa in sämtlichen Billa und Billa Plus Filialen einen Preisnachlass von fünf Prozent auf alle Produkte der Eigenmarke Clever. Das Sortiment umfasst aktuell etwa 1.000 verschiedene Artikel.

So reduziert sich beispielsweise der Preis für Clever-Extrawurst von 1,79 Euro auf 1,70 Euro, während der Eiskaffee statt 95 Cent nur 90 Cent kostet.

Bei der Literflasche Inländer-Rum beträgt die Ersparnis fast 50 Cent – der Preis sinkt von 8,99 Euro auf 8,54 Euro.

Die Doppelstrategie zeigt Billas Bemühungen, sowohl traditionelle als auch preisbewusste Kunden anzusprechen. Die Rückkehr der physischen Rabattpickerl ohne App-Zwang dürfte besonders bei älteren Kunden und Personen ohne Smartphone auf positive Resonanz stoßen.