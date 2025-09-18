Neue Regeln: BILLA bringt Kult-Pickerl für alle Kunden zurück

Rabattjäger dürfen jubeln: BILLA kehrt zu seinen Wurzeln zurück und macht Schluss mit dem digitalen Jö-Zwang. Die beliebten Papier-Sticker werden wieder für alle zugänglich.

Schnäppchenjäger aufgepasst: BILLA kehrt zum klassischen Rabattsystem zurück. Ab Donnerstag kommender Woche (25. September) können Kunden wieder Papier-Sticker einlösen, ohne eine Jö-Mitgliedschaft zu besitzen. Die Einlösung der beliebten Rabattmarken wird damit wieder für alle Konsumenten zugänglich, wie das Portal „Preisrunter“ berichtet.

Die „-25 Prozent“-Sticker werden künftig wieder im Flugblatt zu finden sein – stets in den ungeraden Kalenderwochen. Jeder Rabattbogen behält zwei Wochen lang seine Gültigkeit. Kunden können somit zur traditionellen Methode des Pickerl-Klebens zurückkehren, ohne vorherige Registrierung bei Jö.

Eine Neuerung ab dem 25. September: Pro Woche stehen insgesamt vier Rabattsticker zur Verfügung. Das Angebot umfasst einen 30-Prozent-Rabatt auf das teuerste Produkt im Einkauf, zwei 25-Prozent-Nachlässe auf frei wählbare Artikel sowie fünf Prozent Ermäßigung auf das teuerste Clever oder BILLA immer gut-Produkt.

Zwei Pickerl-Varianten

Zusätzlich werden zwei verschiedene Varianten von Rabattpickerl-Bögen angeboten: Eine Version mit vier Rabattpickerln pro Woche gilt für BILLA und BILLA Plus (einschließlich BILLA Corso). Die zweite Variante mit ebenfalls vier Rabattpickerln pro Woche ist exklusiv für BILLA Plus-Kunden bestimmt, die dadurch bis zu acht Rabattpickerl wöchentlich nutzen können.

Das erst im Juli eingeführte „BILLA Alle 9“-System wird laut „Preisrunter“ eingestellt. Bisher erhielten Jö-Mitglieder sechs Papierpickerl sowie drei digitale Zusatz-Pickerl in der App. In Zukunft werden keine Rabattpickerl mehr in der Jö-App verfügbar sein – lediglich Gutscheine und Sonderaktionen bleiben Mitgliedern vorbehalten.

Neue Rabatt-Regeln

Insider-Informationen zufolge dürfen Kassierer die Pickerl künftig nicht mehr entwerten. Die Rabattmarken gelten ausschließlich, wenn Kunden sie selbst mitbringen. Pro Einkauf können maximal vier Pickerl verwendet werden, wobei für jedes Produkt nur ein Rabatt gilt. Der Bericht weist darauf hin, dass die Jö-Karte nicht mehr gescannt werden muss.

Auf Anfrage der Zeitung „Heute“ wollte REWE (deutscher Handelskonzern) keine konkreten Details zu den bevorstehenden Änderungen bei BILLA und BILLA Plus preisgeben. Eine offizielle Bestätigung der Änderungen durch die REWE Group steht noch aus, das Unternehmen verweist lediglich auf kommende neue Kundenaktionen.

Das Unternehmen versicherte jedoch: „Kunden können sich demnächst auf tolle Aktionen freuen!“

Kurze Lebensdauer für „BILLA Alle 9“

Das im Juli 2024 eingeführte „BILLA Alle 9“-System würde damit nach nur wenigen Monaten wieder eingestellt werden. Das System kombinierte sechs physische Rabattmarken mit drei digitalen Rabatten in der Jö-App und war als Antwort auf die Konkurrenz im österreichischen Einzelhandelsmarkt konzipiert worden. Konsumentenschützer und Kundenorganisationen haben sich zu den angekündigten Systemänderungen bisher nicht öffentlich geäußert.