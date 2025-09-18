Mann wird nach Hundebiss reanimiert!

Dramatische Szenen in Gmunden: Ein Spaziergang mit dem Hund endete für einen 79-jährigen Belgier mit Wiederbelebungsmaßnahmen nach einem folgenschweren Hundebiss.

Ein belgischer Tourist musste am Dienstag in Gmunden (Oberösterreich) nach einem Hundebiss wiederbelebt werden. Der 79-Jährige war mit seinem Hund auf der Esplanade unterwegs, als ein anderer Hund sein Tier angriff. Bei dem Versuch, die kämpfenden Tiere zu trennen, wurde der Senior vom Hund einer anderen Urlauberin in den Arm gebissen.

Der Vorfall ereignete sich am 17. September gegen 14:30 Uhr auf der Esplanade in Gmunden. Eine 63-jährige Deutsche saß mit ihrem Hund auf einer Parkbank, als das Tier plötzlich den Hund des belgischen Urlaubers attackierte.

📍 Ort des Geschehens

Dramatische Rettung

Vor den eintreffenden Einsatzkräften brach der Mann zusammen – vermutlich aufgrund des erheblichen Blutverlusts, wie die Polizei berichtete. Augenzeugen berichteten, dass der 79-Jährige das Bewusstsein verlor und blau im Gesicht wurde. Ein Notarzt setzte zur Wiederbelebung einen Defibrillator ein.

Nach erfolgreicher Stabilisierung wurde der verletzte Belgier ins Klinikum Gmunden transportiert.

