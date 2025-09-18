Neubaugürtel: Messer-Angreifer stechen auf Passanten ein

Blutige Nacht in Wien-Neubau: Vier Männer wurden bei zwei aufeinanderfolgenden Attacken mit Messern und Pfefferspray verletzt. Die Täter entkamen auf E-Scootern.

In der Nacht auf Donnerstag eskalierte die Situation am Neubaugürtel in Wien-Neubau. Gegen 0:45 Uhr gerieten mehrere Männer an einer Straßenbahnhaltestelle aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung zückten die unbekannten Angreifer ein Messer und stachen auf zwei Personen ein, bevor sie flüchteten. Bei ihrem Eintreffen fanden die Polizeibeamten zwei Verletzte vor: Ein 39-jähriger Mann wies eine Stichverletzung im Oberkörper auf, während ein 38-Jähriger am Oberschenkel verletzt wurde.

⇢ Solingen-Massaker: Urteil für IS-Messerstecher steht fest



📍 Ort des Geschehens

Zweiter Angriff

Während die Einsatzkräfte den Vorfall dokumentierten, erhielten sie von Passanten Hinweise auf einen weiteren Gewaltakt in einem nahegelegenen Park. Dort wurden Opfer mit Pfefferspray attackiert und ebenfalls mit einem Messer angegriffen. Die Täter entkamen anschließend auf E-Scootern in unbekannte Richtung. Am Ort des zweiten Vorfalls trafen die Beamten auf zwei weitere Verletzte: Ein 24-Jähriger hatte eine Stichverletzung im Gesäßbereich erlitten, ein 27-Jähriger wurde durch Faustschläge und Pfefferspray verletzt.

⇢ Mit 74 km/h über Gehsteige: 16-Jähriger rammt Beamten bei wilder E-Scooter-Flucht



Die Wiener Berufsrettung versorgte alle vier Verletzten notfallmedizinisch und brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Laut offiziellen Polizeiangaben waren alle Opfer nicht in Lebensgefahr.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen offiziell übernommen und fahndet weiterhin nach den flüchtigen Tätern. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder E-Scooter in der Umgebung des Neubaugürtels beobachtet haben, sich zu melden.