Hanuma kocht: Kinder Bueno Cheesecake

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Heute habe ich für euch das Rezept zu einer Torte, die schneller verputzt ist, als ihr Kinder Bueno sagen könnt. Wenn ihr Kuchen ohne Backen und die bekannte Süßigkeit mit leckerer Haselnussfüllung liebt, dann kommt ihr an meinem Kinder Bueno Cheesecake nicht vorbei.

Zutaten für eine 24er oder 26er Springform

Boden

300 g gemahlener Butterkeks

180 g Butter

2 EL Kakao

1 EL gemahlene Haselnüsse

1 EL Puderzucker

Creme:

300 g Frischkäse Doppelrahmstufe (z.B Philadelphia)

300 g Mascarpone

150 g Haselnusscreme (alternativ Nutella oder anderer Nuss-Nougat-Aufstrich)

150 g Kinderschokolade (oder Vollmilchschokolade)

1 Pkg. gemahlene Gelatine (=10 g) + 4 EL Wasser

(oder 6 Blatt Gelatine)

1-2 EL Puderzucker (nach Bedarf)

400 ml Schlagobers/Sahne

Ganache:

80 g gehackte dunkle Schokolade

60 ml Sahne

Deko

150 ml Sahne

2 Pkg. Kinderbueno (= 4 Stangen)

Gehackte Haselnüsse

Zubereitung

1) Legt eine 24er Springform, wie im Video gezeigt, mit Backpapier aus,.

2) In einer Schüssel vermischt ihr den Butterkeks mit Puderzucker, Kakao, Nüssen und der geschmolzenen Butter.

3) Vermengt alles gründlich und füllt die Mischung in die vorbereitete Springform um. Verteilt die Masse gleichmäßig und drückt sie z.B mithilfe eines Glases fest.

4) Stellt die Form in den Kühlschrank und bereitet währenddessen die Creme vor.

5) Vermischt die Gelatine mit dem kalten Wasser und lasst sie quellen. Schmelzt die Schokolade über einem Wasserbad.

6) Schlagt die Sahne steif und stellt sie zur Seite. In einer Rührschüssel vermischt ihr Frischkäse, Mascarpone, Haselnusscreme und die geschmolzene Schokolade.

7) Schmelzt die gequollene Gelatine auf niedriger Flamme (Stufe 1-2 von 9). Rührt in die Gelatine 1 EL von der Creme ein (damit schafft man einen Temperaturausgleich, um Klümpchen zu vermeiden). Erst dann wird die Mischung zur restlichen Creme gegeben.

8) Probiert die Creme, ob sie süß genug ist und falls notwendig, könnt ihr jetzt noch den Puderzucker hinzufügen.

9) Fügt die geschlagene Sahne hinzu und hebt sie mit einem Schneebesen unter.

10) Verteilt die Creme über dem Boden und stellt die Form für mind. 2 Stunden in den Kühlschrank.

11) Für die Deko erhitzt ihr die Sahne (sie sollte nicht kochen, sondern nur heiß sein) und rührt die Schokolade ein. Lasst die Mischung auskühlen, bis sie nur noch lauwarm ist und füllt sie in einen Spritzbeutel um. Nehmt die Torte aus der Form, entfernt das Backpapier und dekoriert die Oberfläche mit der Ganache.

12) Stellt sie für 15 min kühl, damit die Schokolade fest wird und dekoriert anschließend weiter mit den Haselnüssen, der Sahne und den Kinder Bueno-Stückchen. Verpackt in einer Tortenglocke bleibt sie 2-3 Tage lang frisch.