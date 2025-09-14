Mit 74 km/h über Gehsteige: 16-Jähriger rammt Beamten bei wilder E-Scooter-Flucht

Mit 74 km/h durch Graz, über Gehsteige und dann frontal gegen einen Polizisten – die wilde Flucht eines 16-Jährigen auf einem E-Scooter endete mit einer Festnahme.

Eine Polizeistreife entdeckte am Samstagabend einen E-Scooter, der ohne Beleuchtung und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Eggenberger Gürtel in Graz in Richtung Stadtrand unterwegs war. Die Beamten nahmen aufgrund der erheblichen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sofort die Verfolgung auf und aktivierten das Blaulicht. Obwohl die Polizisten mehrfach versuchten, den Fahrer durch Zurufe aus dem geöffneten Fenster zum Anhalten zu bewegen, setzte dieser seine Flucht durch mehrere Straßen im Grazer Bezirk Lend fort. Der Jugendliche erreichte dabei Geschwindigkeiten von bis zu 74 km/h, fuhr über Gehsteige und missachtete zahlreiche Verkehrsvorschriften.

Die extreme Geschwindigkeit war nur möglich, weil der verwendete E-Scooter illegal modifiziert war. In Österreich dürfen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr maximal 25 km/h fahren – der Jugendliche war somit fast dreimal schneller als erlaubt unterwegs. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte, dass eine verkehrsrechtliche Überprüfung des Fahrzeugs eingeleitet wurde.

Der 16-Jährige lenkte seinen E-Scooter schließlich auf einen durch einen Betonteiler geteilten Parkplatz in der Babenberger Straße. Während ein Polizist aus dem Fahrzeug stieg, um die Verfolgung zu Fuß fortzusetzen, versuchte sein Kollege, dem Flüchtenden mit dem Streifenwagen den Weg abzuschneiden. Als sich der Beamte von hinten näherte, wendete der Jugendliche abrupt, beschleunigte stark und steuerte gezielt auf den Polizisten zu. Trotz mehrfacher Aufforderung zum Anhalten rammte der 16-Jährige den Beamten frontal, wodurch beide zu Boden stürzten.

📍 Ort des Geschehens

Festnahme vor Ort

Nach dem Zusammenstoß versuchte der Jugendliche erneut zu flüchten, wurde jedoch vom am Boden liegenden Polizisten an den Beinen festgehalten. Mit Unterstützung eines weiteren Beamten gelang es, den Teenager zu Boden zu bringen und festzunehmen. Die Festnahme erfolgte gemäß Strafprozessordnung, und der Jugendliche wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz überstellt. Das Kriminalreferat übernahm die weiteren Ermittlungen. Der bei dem Vorfall leicht verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen.

Rechtliche Folgen

Der 16-jährige Ukrainer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wird nun wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie zahlreicher Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht.

Zusätzlich wird eine verkehrsrechtliche Überprüfung des verwendeten E-Scooters durchgeführt.