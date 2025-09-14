Gravierte Kugeln und Abschiedsnotiz: Das Motiv hinter dem Kirk-Attentat

Ein Schuss, ein tödliches Attentat und ein mögliches Motiv: Nach dem Mord an Charlie Kirk rückt die Beziehung des Verdächtigen zu seinem Transgender-Partner in den Fokus.

Utah-Gouverneur Spencer Cox hat bestätigt, dass der mutmaßliche Attentäter des konservativen Aktivisten Charlie Kirk in einer Beziehung mit einem Transgender-Partner lebt. In einem CNN-Interview mit Moderatorin Dana Bash erklärte Cox, dass der Mitbewohner des Verdächtigen dessen „romantischer Partner“ sei und dieser Umstand als mögliches Tatmotiv untersucht werde. „Ich kann bestätigen, dass der Mitbewohner ein romantischer Partner war, ein Mann, der zu einer Frau übergeht“, sagte der Gouverneur.

Der 22-jährige Tyler Robinson wurde am Freitag festgenommen, nachdem Kirk bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University durch einen Schuss in den Hals tödlich verletzt worden war. Seit der Festnahme verdichten sich die Hinweise auf eine Beziehung zwischen Robinson und seinem Mitbewohner Lance Twiggs. Laut Cox habe Twiggs bei den Ermittlungen umfassend kooperiert und „keine Ahnung gehabt, dass dies passieren würde“. Robinson hingegen verweigere die Zusammenarbeit mit den Behörden und habe kein Geständnis abgelegt, wie der Gouverneur gegenüber ABC News mitteilte.

Nur Augenblicke bevor Robinson aus etwa 200 Metern Entfernung schoss, hatte Kirk auf die Frage eines liberalen Zuhörers reagiert, der behauptete, Transgender-Massenschützen würden in den Medien falsch dargestellt. Der 29-jährige Student Hunter Kozak hatte Kirk gefragt: „Wissen Sie, wie viele transgender Amerikaner in den letzten zehn Jahren Massenschützen waren?“ Kirk antwortete knapp: „Zu viele“.

Die Festnahme Robinsons erfolgte, nachdem seine eigene Familie ihn den Behörden übergeben hatte, als sie von seiner mutmaßlichen Beteiligung an dem Attentat erfuhr. In mehreren Berichten wurde seither auf seine Beziehung zu einem Transgender-Partner hingewiesen. Cox bestätigte, dass diese Verbindung als mögliches Tatmotiv untersucht werde. Kirk war für seine kritische Haltung gegenüber LGBTQ+-Themen bekannt und sprach über Transgender-Waffengewalt, als er erschossen wurde.

⇢ Neue Erkenntnisse über den Todesschützen im Fall Charlie Kirk



Forensische Untersuchungen

„Wir versuchen gerade, die Zusammenhänge zu klären. Die forensischen Beweise, darunter die Patronenhülsen, werden derzeit ausgewertet“, erläuterte Cox im CNN-Interview. Die bei der Tat verwendeten Kugeln trugen laut Ermittlern Gravuren mit „Transgender- und antifaschistischer Ideologie“. Zudem untersuchen die Behörden eine von Robinson hinterlassene Notiz.

Jud Hoffman, Vizepräsident für Sicherheit bei der Plattform Discord (Chat-Plattform), bestätigte am Freitag, dass „Kommunikation zwischen dem Mitbewohner des Verdächtigen und einem Freund nach der Schießerei stattfand, in der der Mitbewohner den Inhalt einer Notiz wiedergab, die der Verdächtige hinterlassen hatte“. Cox schien dies zu bestätigen, betonte jedoch, dass die Notiz noch auf ihre Authentizität überprüft werde. „Diese Informationen werden noch verifiziert und in die Anklagedokumente aufgenommen“, so der Gouverneur.

Der 31-jährige Kirk wurde am Mittwoch bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University tödlich getroffen. Lance Twiggs, Robinsons Mitbewohner, wurde inzwischen als sein Partner identifiziert. Auf die Frage nach dem Inhalt der gefundenen Notiz lehnte Cox eine detaillierte Auskunft ab.

Gravierte Munition

Die Ermittler hatten zuvor mitgeteilt, dass Robinson Nachrichten über die Tatfolgen auf Discord geteilt habe. In diesen Nachrichten soll er beschrieben haben, wie er ein Gewehr von einem Versteck abholen müsse. Zudem habe er detailliert geschildert, wie er die mutmaßliche Tatwaffe in ein Handtuch wickelte und in einem Gebüsch versteckte. Die Behörden gaben an, Robinson habe auch die Nutzung eines Zielfernrohrs und den Wechsel seiner Kleidung dokumentiert.

⇢ Todesschütze streitete sich 1 Woche vor dem Attentat mit Kirk



Eine der Kugeln trug laut Cox die Gravur „Notices bulge OwO, what’s this?“ – ein Meme, das in Zusammenhang mit „Furries“ (Tierkostüm-Subkultur) und Transgender-Personen steht. Eine weitere Gravur lautete „Hey Fascists! Catch“ zusammen mit Pfeilsymbolen, die möglicherweise auf die historische Eiserne Front verweisen, eine paramilitärische Gruppe, die in Opposition zur Nazi-Partei während der Weimarer Republik gegründet wurde. Social-Media-Nutzer haben auch Verbindungen zum Videospiel Helldivers 2 hergestellt, in dem ähnliche Symbole verwendet werden.

Eine weitere Kugel war mit Worten des antifaschistischen Liedes „Bella Ciao“ graviert, das dem italienischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus gewidmet ist. Die letzte nicht abgefeuerte Patronenhülse trug die Inschrift: „Wenn du das liest, bist du schwul LMAO“, ein Internet-Akronym für „ich lache mich tot“.

Robinson soll am Dienstag einem Gericht in Utah vorgeführt werden. Er wurde wegen Verdachts auf schweren Mord, Abfeuern einer Schusswaffe mit schwerer Körperverletzung und Behinderung der Justiz festgenommen. Bei einer Verurteilung könnte er durch ein Erschießungskommando hingerichtet werden, falls die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe fordert.

Ex-Präsident Donald Trump forderte die Todesstrafe für den Täter und bezeichnete Kirk als „besten Menschen“. Die Beerdigung Kirks ist für den 21. September im State Farm Stadium in Arizona geplant.