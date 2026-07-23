Wiener Arzt warnt: Jeder fünfte Badeunfall eines Kindes endet tödlich

Lautlos, blitzschnell, oft nur Meter entfernt von den Eltern – Ertrinkungsunfälle bei Kindern verlaufen anders, als viele denken.

Ertrinkungsunfälle bei Kindern verlaufen in den meisten Fällen lautlos und innerhalb weniger Sekunden – oft, während die Eltern nur wenige Meter entfernt sind. Die weitverbreitete Annahme, ein ertrinkendes Kind schreie um Hilfe oder schlage wild um sich, entspricht nicht der Realität. Wer die Aufsicht am Wasser allein auf das Gehör stützt, geht ein lebensgefährliches Risiko ein.

„Kleine Kinder können beim Untergehen aufgrund der motorischen Entwicklung den Kopf nicht aus dem Wasser heben – selbst bei wenigen Zentimetern Wassertiefe, beispielsweise in einem Planschbecken. Wenn es zusätzlich zu einem Stimmbandkrampf kommt, ist normales Atmen und Schreien unmöglich“, schildert Thomas Wagner, Intensivmediziner und Leiter der Kinder- und Jugendabteilung in der Klinik Donaustadt des Wiener Gesundheitsverbundes. Das Team der Kinderintensivstation in der Klinik Donaustadt behandelt im Jahr etwa 5 bis 7 Kinder nach Badeunfällen.

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Jeder fünfte Badeunfall endet tödlich, und die überlebenden Kinder tragen fast ausnahmslos bleibende Schäden davon. Bereits drei Minuten unter Wasser reichen aus, um das Gehirn dauerhaft zu schädigen. „Das Gehirn kann bei einer Sauerstoffunterversorgung seine Aufgabe nicht mehr erfüllen. Wir versuchen dann im Zuge der Behandlung zu verhindern, dass es zu einer Verschlechterung dieser Schädigung kommt“, sagt Thomas Wagner.

Gefahr im Privatbereich

Dabei wären viele dieser Unfälle durch gezielte Vorsichtsmaßnahmen vermeidbar. Besonders im privaten Umfeld – bei ungesicherten Pools oder Schwimmteichen – wird die Gefahr häufig unterschätzt. Dort ereignen sich doppelt so viele Unfälle wie in öffentlichen Freibädern.

Intensivmediziner Thomas Wagner rät dazu, Wasserflächen mit einem Zaun und einem kindergesicherten Schloss zu sichern. Abdeckplanen allein seien nicht ausreichend. Einstiegsleitern und Rutschen sollten außerhalb der Badezeiten entfernt werden.

Thomas Wagner betont, dass Kinder niemals unbeobachtet sein dürfen, auch nicht für kurze Momente, um etwa aufs WC zu gehen oder einen Anruf anzunehmen. Vor allem in großen Gruppen wird die Situation schnell unübersichtlich. „Eine konkrete Person muss ernannt werden, die ausschließlich für die Aufsicht der Kinder im Wasser zuständig ist.“

„Sollte ein Kind verschwunden sein, dann immer zuerst im Wasser suchen. Viele Eltern suchen zunächst im Haus. Dadurch wird ein Ertrinkungsunfall im privaten Bereich oft zu spät bemerkt.“

Schwimmkenntnisse entscheidend

Neben unzureichender Aufsicht zählen fehlende Schwimmkenntnisse zu den häufigsten Ursachen von Ertrinkungsunfällen. „Erschreckend viele Kinder können nicht schwimmen. Dabei ist es wichtig, möglichst früh schwimmen zu lernen. Bereits ab einem Alter von 3 Jahren können die Grundlagen gelernt werden„, erklärt Thomas Wagner von der Klinik Donaustadt.

Hinzu kommt, dass vorhandene Fähigkeiten oft überschätzt werden: Kinder, die gerade erst das Schwimmen erlernt haben, können in ungewohnten Situationen – etwa bei Wellen – das Gelernte rasch vergessen. Schwimmhilfen wie Flügelchen bieten zwar zusätzliche Sicherheit, ersetzen jedoch in keinem Fall die Aufsicht durch eine erwachsene Person. Wagner empfiehlt außerdem: „Bringen Sie Kleinkindern bei, nur mit Erwachsenen zum Wasser zu gehen und älteren, ausschließlich zu zweit zu schwimmen.“

Geht ein Kind unter, müssen Erwachsene sofort die Rettungskette aktivieren und anschließend mit der Beatmung beginnen. „Das Entscheidende ist, die Luft in die Lunge des Kindes zu bekommen, wenn es nicht mehr atmet“, so Thomas Wagner. Alle anderen Versuche verzögern die lebensrettenden Wiederbelebungsmaßnahmen. Eltern legt der Intensivmediziner außerdem nahe, einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen, um im Ernstfall schnell und richtig reagieren zu können.