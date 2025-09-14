Kreml-Strategie enthüllt: Darum provoziert Putin jetzt bewusst den Westen

Mit Drohnen über Polen und Bomben auf Kiew zeigt Putin, dass er nicht an Frieden denkt. Experten sehen darin eine kalkulierte Strategie gegen die NATO.

Wladimir Putin sendet mit dem Einsatz von mindestens 19 Drohnen im polnischen Luftraum eine unmissverständliche Botschaft an den Westen: Der Kremlchef denkt nicht daran, den Konflikt zu beenden. Diese NATO-Luftraumverletzung reiht sich ein in eine Serie russischer Angriffe auf die Ukraine, bei denen zahlreiche Zivilisten getötet und Gebäude mit EU- und britischen Delegationen getroffen wurden. Selbst ein Regierungsgebäude im Kiewer Zentrum wurde beschädigt. Statt auf Friedenssignale zu setzen – auch unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump – hat Putin sein politisches Überleben eng mit der Konfrontation gegen die USA und deren Verbündete verknüpft. „Putin ist ein Kriegspräsident“, erklärt Nikolaj Petrov vom Londoner Zentrum für neue eurasische Strategien. „Er hat kein Interesse daran, den Konflikt zu beenden.“

Während der Ukraine-Krieg bald ins vierte Jahr geht, kann der russische Präsident selbstbewusster auftreten als zu Kriegsbeginn. Kiew kämpft mit erheblichem Waffen- und Personalmangel, wodurch Russland langsam, aber kontinuierlich Geländegewinne verzeichnet. Dennoch sind diese Fortschritte schleppend und äußerst verlustreich. Schätzungen zufolge haben die russischen Streitkräfte rund eine Million Opfer zu beklagen, während die Wirtschaft unter Kriegslasten ächzt und eine Rezession droht.

Trotz dieser enormen Kosten birgt ein Kriegsende für Putin erhebliche politische Risiken. Zwar könnte der Kreml dank seiner Medienkontrolle der Bevölkerung nahezu jedes Friedensabkommen als Erfolg verkaufen. Die eigentliche Gefahr kommt jedoch nicht von der öffentlichen Meinung. Nach der Zerschlagung der liberalen Opposition droht Putin heute vor allem Widerstand von einer kleinen, aber lautstarken Gruppe von Nationalisten, denen er einen großen Sieg versprochen hat – nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen den gesamten „kollektiven Westen“.

Hybride Kriegsführung

Experten warnen, dass Moskau seinen hybriden Krieg gegen Europa intensiviert hat, seit Putin im vergangenen Monat mit Trump zusammentraf – ein Gipfel, den der US-Präsident als Versuch angekündigt hatte, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Bereits zuvor waren Drohnen aus Belarus in den polnischen Luftraum eingedrungen, kreisten über Städten und kehrten zurück. Im August stürzte eine russische Drohne etwa hundert Kilometer von Warschau entfernt ab.

Der jüngste Vorfall stellte jedoch eine neue Eskalationsstufe dar: NATO und polnisches Militär bestätigten, dass die Gesamtzahl der eingedrungenen Drohnen möglicherweise sogar über 20 lag. Die Luftabwehrsysteme wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt, während die NATO umgehend Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrages einleitete – ein Verfahren, das bei Bedrohungen der territorialen Integrität eines Bündnispartners aktiviert wird.

⇢ Russische Drohnen über Polen: ÖVP-Ministerin drängt auf Raketen-Abwehr



Laut WELT befanden sich fünf Drohnen auf direktem Kurs zu einem NATO-Stützpunkt, bevor sie von niederländischen F-35-Kampfjets abgefangen wurden. Parallel verschärft Moskau seine Rhetorik. Nur zwei Tage vor dem jüngsten Vorfall beschuldigte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, Finnland, einen Angriff zu planen, und drohte, dies „könnte zum endgültigen Zusammenbruch der finnischen Staatlichkeit führen“. Analysten erinnern daran, dass genau diese Art von Rhetorik der Ukraine-Invasion 2022 vorausging.

Strategische Provokationen

Petrov beobachtet, dass Moskau Industrieanlagen in den Osten des Landes verlagert, weiter entfernt von den NATO-Grenzen, während vergangenen Freitag mit Belarus umfangreiche Militärmanöver an der polnischen Grenze begannen. „Was auch immer Putin in der Ukraine erreicht – der Konflikt mit dem Westen wird dort nicht enden“, betont Petrov.

Kirill Rogow, Gründer des Think Tanks Re:Russia, interpretiert den Vorfall in Polen als Warnung an Trump und die europäischen Staats- und Regierungschefs, die Sicherheitsgarantien für Kiew erwägen. „Putin hat demonstriert, dass er NATO-Länder angreifen kann, ohne dass diese angemessen reagieren können“, erklärt er. Trumps zweideutige Äußerungen zur NATO und die Verzögerung von Sanktionen geben Putin zusätzliche Sicherheit, fügt Rogow hinzu.

Für den russischen Präsidenten sei es „jetzt oder nie“, meint Baunov. Vorfälle wie jener in Polen sollen das Vertrauen in die kollektive Verteidigung untergraben. Es sind kleine Nadelstiche, mit denen die Entschlossenheit der NATO getestet wird – in der Hoffnung, dass sich das Bündnis als „Papiertiger“ erweist. Die bisherige Reaktion Washingtons spielt diesen Befürchtungen in die Hände – Trump erklärte am Donnerstag gegenüber Journalisten, dass „es ein Fehler gewesen sein könnte“.

Moskau weist erwartungsgemäß zurück, dass die Drohnen eine absichtliche Provokation darstellten. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, es habe „keine Pläne gegeben, Ziele in Polen anzugreifen“, während Belarus von möglichen „elektronischen Störungen“ spricht.

„Das ist typisch für Putins Provokationen und das Testen von Reaktionen. Er lässt bewusst Raum für zweideutige Interpretationen – es kann sowohl absichtlich als auch zufällig erscheinen“, resümiert Rogow.