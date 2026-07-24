Wolf tötete Hündin: War ein Kind wirklich in Gefahr?

Ein Wolf, ein totes Haustier und zwei völlig verschiedene Versionen derselben Nacht – in der Toskana streiten Eltern und Behörden um die Wahrheit.

Orbicciano (Toskana) – Was sich an jenem Abend in dem kleinen toskanischen Ort wirklich zugetragen hat, ist bis heute Gegenstand widersprüchlicher Aussagen. Die Eltern schilderten den Vorfall als dramatischen Rettungsakt: Ihre Hündin Destiny habe sich einem Wolf entgegengestellt, der auf ihr Kind zugelaufen sei – und dabei ihr Leben gelassen. Doch die Behörden zeichnen ein grundlegend anderes Bild der Ereignisse.

„Es gab keinen Angriff auf einen Menschen“, erklärte Bürgermeister Marcello Pierucci im italienischen Fernsehen. Auch sei das Kind nicht von dem Tier bedrängt worden, wie zunächst erzählt worden war. Die Familie sei in Wahrheit die ganze Zeit sicher im Haus gewesen.

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Widersprüchliche Aussagen

Laut den Ermittlern war die Hündin allein auf dem offenen Grundstück am Waldrand gewesen, als der Wolf aus dem Dunkeln kam. Die Eltern hatten behauptet, der Vater habe am Grill gestanden, während das Kind draußen spielte. Plötzlich habe sich der Wolf dem Jungen genähert – die siebenjährige Mischlingshündin Destiny sei dazwischengegangen.

„Die Familie hatte im Garten den Grill an, befand sich aber drinnen“, konterte nun der Bürgermeister. Erst einen Tag später, am vergangenen Sonntag, seien die Überreste wie der Kopf des verendeten Haustieres im Wald gefunden worden.

Als Anfang der Woche Kamerateams ins ländliche Orbicciano kamen, hielten die Eltern ihre Version des Vorfalls aufrecht. „Das Kind spielte hier im Hof. Wir glauben, der Wolf war wohl schon eine Weile in der Nähe“, sagte Papa Tommaso (39) im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Schließlich gelang es mir, ihn zu vertreiben. Er ließ die Hündin los, doch sie war bereits tot.“ Das Raubtier habe den Kadaver schließlich in den Wald gezerrt.

Politischer Streit

Sowohl die Region Toskana als auch der Bürgermeister der Gemeinde und die Polizei widersprechen der Darstellung, wonach das Raubtier ein Kleinkind angegriffen habe. Die Wohnhäuser in Orbicciano liegen unmittelbar an einem Waldgebiet, in dem Wölfe heimisch sind. Von Hündin Destiny wurden nur noch wenige Überreste im Wald aufgefunden – offenbar war ihr Kadaver von dem Wolf zerteilt worden.

Verbreitung fand die Meldung vom angeblichen Angriff auf ein Kind zunächst über einen italienischen Umweltverband, der sie aufgriff und dramatisiert weiterteilte. Die Organisation setzt sich gegen die zunehmende Ausbreitung der Wölfe in der Region ein und fordert verstärkte Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung.

Viele Anwohner, deren Grundstücke nicht eingezäunt sind, zeigen sich angesichts der umherstreifenden Tiere wachsend beunruhigt.