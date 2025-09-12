Neue Erkenntnisse über den Todesschützen im Fall Charlie Kirk

Ein 22-jähriger Mann wurde als Tatverdächtiger im Fall des tödlichen Angriffs an der Utah Valley University verhaftet, nachdem ein Familienmitglied die Behörden alarmiert hatte. Wie Utahs Gouverneur Spencer Cox mitteilte, soll Tyler Robinson die Tat gegenüber Angehörigen gestanden oder zumindest angedeutet haben. US-Präsident Trump erwähnte in diesem Zusammenhang, dass Robinsons Vater maßgeblich zur Festnahme beigetragen habe.

Die Ermittler konnten den Verdächtigen durch Aufnahmen von Überwachungskameras identifizieren, die ihn am frühen Morgen des Tattages auf dem Universitätsgelände zeigen. Seine Kleidung – ein kastanienbraunes T-Shirt, helle kurze Hose, schwarzer Hut und helle Schuhe – stimmte mit jener überein, die er bei seiner Festnahme trug. Wie Gouverneur Cox bei der Pressekonferenz betonte, war diese identische Kleidung ein entscheidendes Beweismittel für die Identifizierung des Verdächtigen.

⇢ Todesschütze streitete sich 1 Woche vor dem Attentat mit Kirk



Verdächtiger ohne Verbindung

Robinson stammt aus St. George in Utah, rund 250 Kilometer vom Tatort entfernt. Er war nie an der betroffenen Universität eingeschrieben. Diese Tatsache wurde von den Behörden bei einer offiziellen Pressekonferenz ausdrücklich bestätigt, wobei betont wurde, dass Robinson aus Washington County stammt und dort mit seiner Familie lebte. Laut Medienberichten ist der junge Mann nicht vorbestraft und hat zwei jüngere Brüder. Sein Vater ist beim Sheriff-Büro des Washington County beschäftigt, während seine Mutter in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen tätig ist.

Für die Utah State University hatte Robinson ein Stipendium erhalten, studierte dort jedoch nur ein Semester im Jahr 2021. CNN berichtet, dass er bei den letzten beiden Wahlen nicht abgestimmt hat und politisch zunächst nicht aktiv war. Ein Familienmitglied gab jedoch an, dass er in jüngster Zeit zunehmend politisches Interesse entwickelt und sich abfällig über das spätere Opfer Kirk geäußert habe.

Tatwaffe mit Botschaften

Nach der Tat stellten die Ermittler ein Mauser Modell 98 Repetiergewehr mit Zielfernrohr sicher, das als Tatwaffe identifiziert wurde. Die am Tatort gefundenen Patronenhülsen waren mit verschiedenen Botschaften versehen, darunter „Was ist das?“, Zeilen aus dem Lied „Bella Ciao“ (italienisches Partisanenlied), „Wenn du das liest, bist du schwul“ sowie „Hey Faschist, fang das!“.