Terror im Belgrader Nachtleben: Maskierte legen Lokal in Schutt und Asche

Maskierte Schläger mit Schlagstöcken stürmen ein Belgrader Lokal, legen Feuer und verbreiten Angst. Die Polizei rückt mit Großaufgebot an.

Hooligans verwüsten Lokal

Eine Gruppe maskierter Hooligans hat am Freitagabend ein Lokal in der Belgrader Siedlung Vojvoda Vlahovic verwüstet und Gäste attackiert. Nach Angaben von Anwohnern drangen die Randalierer bewaffnet mit Schlagstöcken in das Gastronomieobjekt ein und hinterließen eine Spur der Verwüstung.

Wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist, legten die Angreifer auch Feuer in dem Lokal. Augenzeugenberichten zufolge brach unter den anwesenden Gästen Panik aus, als die vermummten Täter zuschlugen.

Polizeieinsatz

Ein starkes Polizeiaufgebot rückte umgehend zum Tatort aus. Wie das Instagram-Portal „192“ berichtet, handelt es sich um einen schwerwiegenden Vorfall, der die Anwohner des Viertels in Schrecken versetzte.