Merz‘ Heimatland bebt: AfD verdreifacht Stimmen bei Kommunalwahl

Politisches Beben in Nordrhein-Westfalen: Die CDU triumphiert bei den Kommunalwahlen, während die AfD mit massivem Stimmenzuwachs zur dritten Kraft aufsteigt.

Die CDU hat bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen einen klaren Sieg errungen. Nach Prognosen des WDR (öffentlich-rechtlicher Rundfunk) erreichte die Partei von CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz rund 34 Prozent der Stimmen im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland. Die Wahl gilt als politischer Stimmungstest, wo etwa 13,7 Millionen Wahlberechtigte – darunter auch EU-Bürger ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen – zur Abstimmung aufgerufen waren.

AfD-Aufstieg

Die SPD landete mit 22,5 Prozent auf dem zweiten Platz, während die AfD (Alternative für Deutschland) mit einem beachtlichen Zuwachs zur drittstärksten Kraft aufstieg. Die rechtspopulistische Partei konnte ihren Stimmenanteil um 11,4 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent steigern. Bemerkenswert ist dabei, dass Wähler der AfD zunehmend Problemlösungskompetenz in wirtschaftlichen Fragen, der Außenpolitik und bei Steuerthemen zuschreiben – ein Indikator für eine veränderte politische Grundstimmung.

⇢ Umfrage-Beben: AfD nur noch 2 Prozent hinter der Union



Kleinere Parteien

Die Grünen mussten im Vergleich zu ihrem Rekordergebnis von 2020 Einbußen hinnehmen und kamen auf 11,5 Prozent. Die FDP rutschte auf 3,5 Prozent ab, während die Linke mit 5,5 Prozent einen leichten Aufwärtstrend verzeichnete. Für die SPD-geführte Bundesregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz kommt das Wahlergebnis zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Eine aktuelle Umfrage vom 3. September zeigt, dass nur 22 Prozent der Bürger mit der Arbeit der Regierung zufrieden sind.

⇢ Mysteriöse Todesserie vor NRW-Wahl: Sechs AfD-Kandidaten sterben

