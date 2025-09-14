Horror in Kindergarten: Betreuer filmte Missbrauch an acht Mädchen

In einer Kindertagesstätte in Marl soll ein 34-jähriger Auszubildender acht Mädchen sexuell missbraucht haben. Die erschütternden Taten wurden offenbar sogar dokumentiert.

Ein Kindergartenmitarbeiter aus Marl steht unter schwerem Verdacht, acht Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der 34-jährige Auszubildende soll die Übergriffe in den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte nicht nur begangen, sondern auch dokumentiert haben. Mittlerweile befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Die Vorfälle erstreckten sich offenbar über einen Zeitraum von mehreren Monaten – von Dezember 2024 bis Ende April 2025. Die Ermittlungen wurden im Mai dieses Jahres eingeleitet, nachdem zwei Mütter Anzeige erstattet hatten. Ihre Töchter hatten ihnen anvertraut, dass der Betreuer sie wiederholt im Intimbereich berührt habe.

Nach Identifizierung des Tatverdächtigen – eines Mannes in Ausbildung zum Betreuer – ordneten die Ermittlungsbehörden umgehend eine Durchsuchung seiner Wohnung an. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte dabei elektronische Geräte wie Mobiltelefone, einen Laptop und weitere Datenträger. Obwohl zunächst keine belastenden Beweise gefunden wurden, untersagten die Verantwortlichen dem 34-Jährigen vorsorglich den weiteren Zutritt zur Einrichtung, während die Ermittlungen fortgeführt wurden.

⇢ Machtmissbrauch hinter Gittern: Wärter zwang Patientinnen zu Sex im Stall



Belastende Beweisfunde

Bei der tiefergehenden forensischen Analyse der sichergestellten Geräte stießen IT-Spezialisten schließlich auf wiederhergestellte Bild- und Videodateien, die der Verdächtige bereits gelöscht hatte. Das Material dokumentiert eindeutig den Missbrauch mehrerer Kinder und wurde nachweislich in den Räumen des Kindergartens aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mindestens acht Mädchen aus der Einrichtung Opfer der mutmaßlichen Übergriffe, die sich vermutlich über Monate hinzogen.

Eindeutige Identifikation

Eine zweite Hausdurchsuchung förderte weitere Beweismittel zutage: Die Ermittler fanden Kleidungsstücke und Schmuck, die der Tatverdächtige während der dokumentierten Übergriffe getragen hatte. Zudem konnte er anhand charakteristischer Leberflecke auf seinem Arm zweifelsfrei als die Person auf den Aufnahmen identifiziert werden.

⇢ Therapeut verging sich an Minderjähriger – Täter versteckt Gesicht



Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Recklinghausen erklärte: „Die betroffenen Eltern der Opfer-Kinder wurden sofort mit der gebotenen Sensibilität und Zurückhaltung durch das Polizeipräsidium Recklinghausen in Kenntnis gesetzt. Gegen den Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt seit Anfang September in Untersuchungshaft.“

Ermittlungen dauern an

Das Polizeipräsidium Recklinghausen bestätigte den Fall und teilte mit, dass die laufenden Ermittlungen noch weitere Vernehmungen und Anhörungen umfassen. Aus Gründen des Opferschutzes gibt die Polizei keine weiteren Details zu den Tatgeschehnissen oder zur Trägerschaft der betroffenen Kindertagesstätte bekannt. Die Beamten betonen, dass alle betroffenen Eltern mit besonderer Sensibilität über die Vorwürfe informiert wurden.