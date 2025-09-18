Action ruft dieses Produkt zurück!

Statt Muskeln aufzubauen, könnten diese Trainingsgewichte die Gesundheit gefährden: Action ruft Kettlebells wegen erhöhter Strahlungswerte zurück.

Der Discounter Action ruft aktuell Kettlebells (Trainingsgewichte) zurück, nachdem bei einer Inspektion erhöhte Werte ionisierender Strahlung festgestellt wurden. Das Unternehmen stellt klar, dass die gemessenen Werte keine unmittelbare Gefahr darstellen, jedoch könnte eine regelmäßige Nutzung über längere Zeit gesundheitliche Risiken mit sich bringen.

Betroffene Produkte

Die betroffenen Trainingsgeräte wurden zwischen dem 28. Juli und 7. August 2025 verkauft. Es handelt sich um 10-Kilogramm-Kettlebells mit der Action-Artikelnummer 3217083 und den EAN-Codes 8714333018244, 8714333018251 sowie 8714333018268. Die Hersteller-Artikelnummer lautet 16018-01.

Rückgabemöglichkeiten

Action empfiehlt Kunden, die im Besitz dieser Kettlebells des Herstellers Via Chassé sind, die Verwendung sofort einzustellen. Die Trainingsgeräte können in jeder Action-Filiale zurückgegeben werden, wobei der Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kaufbelegs erstattet wird.

Seltener Rückruffall

Unabhängige Verbraucherportale bestätigen, dass es sich um einen äußerst seltenen Fall handelt. Vergleichbare Vorfälle mit radioaktiver Kontamination bei Fitnessgeräten sind in den letzten Jahren in Europa nicht dokumentiert worden, was die aktuelle Warnung besonders hervorhebt. Während die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bislang keine eigenen Warnmeldungen veröffentlichten, ist die Rückrufaktion von Action offiziell bestätigt worden.

