PayPal führt neue Bezahlmethode ein

Mit einem Klick zum Geld: PayPal revolutioniert den digitalen Zahlungsverkehr durch temporäre Links, die Überweisungen so einfach wie das Teilen einer Nachricht machen.

PayPal erweitert sein Angebot um eine praktische Neuerung: Nutzer können künftig sogenannte Einmal-Links erstellen, die Geldüberweisungen deutlich unkomplizierter gestalten. In der App lässt sich ein individueller Link generieren, der bereits den gewünschten Geldbetrag enthält und festlegt, ob Geld gesendet oder empfangen werden soll. Dieser Link kann anschließend über verschiedene Kommunikationswege wie SMS, E-Mail oder Messenger-Dienste geteilt werden und führt den Empfänger direkt zur Zahlungsabwicklung in der PayPal-App.

Anders als die bereits bekannten PayPal.Me-Links sind die neuen Einmal-Links speziell für einzelne Transaktionen konzipiert und verlieren nach zehn Tagen ihre Gültigkeit. Die Links verfallen jedoch bereits nach einmaliger Nutzung – ein zusätzliches Sicherheitsfeature, das sie deutlich von den dauerhaften PayPal.Me-Links unterscheidet. Zusätzlich bieten sie Funktionen wie vorzeitige Stornierung oder das Versenden von Erinnerungen. Zunächst wird diese Neuerung nur in den USA verfügbar sein, bevor sie ab Ende September 2025 auf Großbritannien, Italien und weitere Märkte ausgeweitet wird.

Ob und wann österreichische Nutzer von dieser Funktion profitieren können, ist derzeit noch nicht bekannt. Experten gehen jedoch davon aus, dass eine spätere Ausdehnung auf andere europäische Länder wahrscheinlich ist. Für die Zukunft plant PayPal zudem, Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum sowie den hauseigenen Stablecoin PYUSD (PayPal-Digitalwährung) in das neue Zahlungssystem zu integrieren.

Revolutionäre Zahlungsmethode

„Seit 25 Jahren revolutioniert PayPal den Geldtransfer zwischen Menschen. Jetzt machen wir den nächsten großen Schritt“, erklärt Diego Scotti, General Manager der Consumer Group bei PayPal.

Die neuen Einmal-Links sind für eine bestimmte Person und einen bestimmten Zweck vorgesehen und bieten damit mehr Kontrolle über einzelne Transaktionen. Nutzer können offene Zahlungen durch die integrierte Erinnerungsfunktion besser verwalten und haben jederzeit die Möglichkeit zur vorzeitigen Stornierung.

Neben den Einmal-Links arbeitet das Unternehmen an der Einführung von PayPal World – einer globalen Plattform zur Verknüpfung verschiedener Wallets und Zahlungssysteme, die die Reichweite des Dienstes weiter ausdehnen soll.

Verbesserte Sicherheit

Das Unternehmen hebt hervor, dass die neuen Funktionen auch die Sicherheit bei persönlichen Zahlungen verbessern. Für Überweisungen an Freunde und Familie über Venmo (US-Zahlungsapp) und PayPal werden weiterhin keine steuerlichen Meldepflichten bestehen.

Nutzer müssen für Geschenke, Rückzahlungen oder geteilte Ausgaben keine zusätzlichen Formulare ausfüllen.

Vertrauliche Überweisungen bleiben auch in Zukunft vertraulich.