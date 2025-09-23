30 Prozent Rabatt: Das sind die neuen Billa-Rabattpickerl!

Die Rabattschlacht im Supermarkt geht in die nächste Runde: Billa bringt die beliebten Pickerln zurück – diesmal für alle Kunden und mit neuen Sparvorteilen.

Ab Donnerstag kehren die beliebten Rabattpickerln bei Billa zurück – und zwar für die gesamte Kundschaft. Die Rabattmarken werden ab 25. September den Prospekten von Billa und Billa Plus sowie bestimmten Tageszeitungen beiliegen. Anders als zuletzt können Kunden die insgesamt acht Pickerln nun wieder ohne jö-Mitgliedschaft in allen Billa-Filialen, Billa Plus und Billa Corso einsetzen. Für Billa Plus-Einkäufe steht zusätzlich ein separater Pickerlbogen zur Verfügung.

Die Supermarktkette startet ihre Preisoffensive mit attraktiven Angeboten: In den ersten zwei Wochen gibt es ein 30-Prozent-Rabattmarkerl für den teuersten Artikel sowie ein 5-Prozent-Pickerl für das kostspieligste Produkt der Eigenmarken Clever oder Billa immer gut. Pro Woche stehen vier verschiedene Pickerl zur Verfügung: das 30-Prozent-Pickerl für das teuerste Produkt, zwei 25-Prozent-Rabattmarken für frei wählbare Artikel und das 5-Prozent-Pickerl für das teuerste Clever- oder Billa-immer-gut-Produkt. Parallel dazu reduziert der Händler vom 25. September bis 8. Oktober die Preise für das gesamte Clever-Sortiment mit rund 1.000 Artikeln um fünf Prozent. Ob nach diesem Zeitraum das neue Rabattkonzept fortgeführt wird oder man zu den klassischen 25-Prozent-Pickerln zurückkehrt, ist derzeit noch nicht entschieden.

Billas Preisoffensive

„Alle kämpfen mit der Teuerung. Wir reagieren mit der Billa Preisoffensive: Neben dem Comeback der Rabattpickerl für alle gibt es eine -5-Prozent-clever-Aktion auf rund 1.000 Produkte. So sorgen wir für eine spürbare finanzielle Entlastung. Wir starten damit in Zeiten der wieder gestiegenen Inflation unsere größte Preisoffensive für die Menschen in Österreich“, erklärt Vorstandsvorsitzender Erich Szuchy.

Die Neuerung bringt allerdings auch eine Einschränkung mit sich: Die digitale Version der Pickerln in der jö-App entfällt komplett. Dennoch betont der Lebensmittelhändler, dass sich eine jö-Mitgliedschaft weiterhin lohne, da App-Nutzer nach wie vor von zahlreichen Sonderangeboten und exklusiven Vorteilen profitieren würden.

Konkurrenz setzt auf andere Strategien

Während Billa mit dem Comeback der Pickerln punktet, verfolgen die Mitbewerber andere Rabattstrategien. Spar bietet regelmäßig 25-Prozent-Gutscheine auf bestimmte Warengruppen, Hofer setzt weiterhin auf Dauertiefpreise und wöchentliche Aktionen ohne Pickerlsystem. Lidl arbeitet mit digitalen Coupons und wechselnden Wochenrabatten – ein vergleichbares, für alle Kunden zugängliches Pickerlsystem wie bei Billa gibt es bei den Konkurrenten derzeit nicht.

Politische Initiative

Über die eigenen Preismaßnahmen hinaus setzt sich Billa auch für politische Maßnahmen gegen den sogenannten „Österreich-Aufschlag“ ein. Der Lebensmittelhändler fordert Anpassungen auf EU-Ebene, um gerechtere Bedingungen für österreichische Verbraucher zu schaffen.

Der Lebensmittelhändler begrüßt ausdrücklich die bereits eingeleiteten Initiativen der Bundesregierung in dieser Angelegenheit.