Crash in Donaustadt: Lkw erfasst Frau auf dem Zebrastreifen

Eine 76-jährige Frau erlitt am Montag in Wien-Donaustadt lebensgefährliche Verletzungen, nachdem sie auf einem Schutzweg von einem Lastwagen erfasst wurde. Der Unfall ereignete sich, als der Lkw-Fahrer von der Martin-Gaunersdorfer-Gasse links in die Wagramer Straße abbiegen wollte und dabei die Fußgängerin übersah, die gerade den Zebrastreifen überquerte.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, dem 23. September 2025, gegen 10:00 Uhr morgens an der stark befahrenen Kreuzung im 22. Bezirk. Die Polizei bestätigte die Details des Unfallhergangs und leitete umgehend Ermittlungen ein.

Rettungseinsatz vor Ort

Nach dem Zusammenstoß waren umgehend Einsatzkräfte vor Ort. Rettungsteams, Feuerwehr und Polizei kümmerten sich um die Unfallstelle, wie Aufnahmen eines Leserreporters dokumentieren. Die Pensionistin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert, wo Mediziner derzeit um ihr Leben kämpfen.

Beim Linksabbiegen übersah der Lkw-Fahrer die 76-Jährige auf dem Zebrastreifen. Der Zustand der Verletzten ist weiterhin kritisch, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Die Frau erlitt bei dem Aufprall schwerste Verletzungen und musste nach der Erstversorgung schnellstmöglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Wiener Klinik gebracht werden.