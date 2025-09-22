Frau zieht jungen Mann aus brennendem Auto (FOTOS)

Dramatische Szenen in Tirol: Ein Auto kracht gegen eine Mauer, fängt Feuer – und ein mutiger Helfer wird zum Lebensretter für den eingeklemmten Fahrer.

In der Nacht zum Montag kam es auf der Serfauser Straße (L19) in Landeck zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger deutscher Staatsbürger verlor gegen 4.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einer Betonmauer und kam gefährlich nahe an einem Abhang zum Stehen. Unmittelbar danach fing das Auto Feuer, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Mutige Rettungsaktion

Eine 56-jährige Österreicherin setzte sofort den Notruf ab, während ein 31-jähriger Landsmann beherzt eingriff und den im Wrack eingeklemmten Unfallfahrer aus dem bereits brennenden Auto befreite. Sowohl der Retter als auch der verunglückte Deutsche erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Großer Feuerwehreinsatz

Das Unfallfahrzeug brannte trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte vollständig aus. An den Löscharbeiten beteiligten sich die Feuerwehren aus Fiss und Prutz mit insgesamt 80 Kräften.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle auf der L19 für rund eineinhalb Stunden vollständig und gab die Straße erst gegen 6.07 Uhr morgens wieder für den Verkehr frei, nachdem die Bergungs- und Löscharbeiten abgeschlossen waren.

Unfallursache geklärt

Die Polizei unterzog den 20-jährigen deutschen Fahrer nach dem Unfall einem Alkohol- und Drogentest – beide Tests fielen negativ aus, sodass keine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen vorlag. Die genaue Unfallursache wird weiter ermittelt.