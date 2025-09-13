Auto landet im Badesee: Feuerwehr befreit eingeschlossene Lenkerin (FOTOS)

Mit dem Auto im Badesee gefangen – eine Frau erlebte im Bezirk Tulln bange Momente, bis die Feuerwehr sie durch das Seitenfenster befreien konnte.

Eine Autofahrerin geriet am Freitag im Bezirk Tulln mit ihrem Fahrzeug in eine gefährliche Situation, als sie beim Rückwärtsfahren über eine Böschung rutschte und in den Badesee Nitzing stürzte. Das im Wasser treibende Auto mit der eingeschlossenen Lenkerin konnte von den alarmierten Feuerwehrkräften rasch geborgen werden. Die Polizei Tulln bestätigte den Unfallhergang und bezeugte, dass die Frau beim Rückwärtsfahren die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Wie die Freiwillige Feuerwehr Nitzing auf ihrer Webseite mitteilte, verlief die Rettungsaktion erfolgreich – die Frau blieb unverletzt und „Schlimmeres konnte dadurch verhindert werden“.

📍 Ort des Geschehens

Dramatische Rettung

Die dramatische Situation entfaltete sich am Freitagnachmittag, als das Fahrzeug etwa zehn Meter vom Ufer entfernt auf dem Wasser trieb. Die im Auto eingeschlossene Frau hielt während des Vorfalls telefonischen Kontakt zur Landeswarnzentrale (Notrufzentrale). Den Einsatzkräften gelang es, die Lenkerin durch das Fahrerfenster aus dem Wagen zu befreien.

Nach der Rettung übernahm die Besatzung des Feuerwehr-Schlauchbootes die Erstversorgung der Frau, bevor sie dem Roten Kreuz Tulln zur weiteren Versorgung übergeben wurde.

Fahrzeugbergung

Im Anschluss an die Personenrettung konzentrierten sich die Feuerwehrleute auf die Bergung des Fahrzeugs. Mit Hilfe von Seilen zogen sie das Auto ans Ufer, um ein Versinken zu verhindern. Anschliessend wurde der Wagen mit einem Kran aus dem Gewässer gehoben und abtransportiert.

Der gesamte Einsatz, an dem die Feuerwehren aus Nitzing, Tulln-Stadt und Langenlebarn beteiligt waren, konnte nach rund eineinhalb Stunden erfolgreich abgeschlossen werden.