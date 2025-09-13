Beim Gassigehen: Esel stürzt sich auf Hundebesitzerin

Tierischer Angriff in Oberösterreich: Ein ausgebrochener Esel attackierte eine Hundebesitzerin während ihres Abendspaziergangs – beherzte Passanten griffen ein.

Eine 41-jährige Frau aus Eferding wurde am Freitagabend während eines Spaziergangs mit ihrem Hund von einem entlaufenen Esel angegriffen. Die Spaziergängerin erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, ihr Vierbeiner blieb hingegen unverletzt.

📍 Ort des Geschehens

Schnelle Hilfe

Mehrere Passanten reagierten umgehend und kamen der Frau zu Hilfe, indem sie das Tier von ihr wegzogen und vorübergehend an einem Zaun sicherten. Der 61-jährige Besitzer des Esels wurde über den Vorfall informiert und brachte das Tier anschließend zurück in den Stall.

Wie es dem Esel gelang auszubrechen, ist derzeit noch ungeklärt.

