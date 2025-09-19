Horror-Unfall: Baby und Vater unter Auto eingeklemmt

Dramatische Szenen in Zams: Ein Auto erfasst einen Vater mit seinem Baby in den Armen. Beide werden unter dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Ein 38-jähriger Iraner und sein einjähriges Kind wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Zams verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf dem Tramsweg, als ein 32-jähriger Autofahrer aus der Region mit seinem Fahrzeug in Richtung Hauptstraße fuhr. Zur gleichen Zeit bewegte sich der Mann mit seinem Kleinkind als Fußgänger auf derselben Straße.

Schwere Kollision

Als der Fahrzeuglenker eine Rechtskurve durchfuhr, kollidierte der vordere Kotflügel auf der Beifahrerseite mit dem Mann, der sein Kind in den Armen hielt. Durch den Aufprall gerieten Vater und Kind unter den Kotflügel des Wagens und wurden eingeklemmt. Beide erlitten schwere Verletzungen.

Nach Polizeiangaben befanden sich Vater und Sohn zum Unfallzeitpunkt mitten auf der Fahrbahn, als der Pkw-Lenker nach der Rechtskurve mit dem vorderen beifahrerseitigen Kotflügel gegen sie prallte. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams transportiert.

Der 32-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf und leitete diese an die zuständigen Stellen weiter. Details zu den Sicht- und Straßenverhältnissen sowie zur gefahrenen Geschwindigkeit des Fahrzeugs wurden bisher nicht bekanntgegeben.