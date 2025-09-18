Trotz Hubschraubereinsatz: 73-Jähriger stirbt nach LKW-Kollision

Tragisches Ende in Döbling: Ein 73-Jähriger verlor sein Leben, als er abseits des Schutzwegs die Straße überquerte und von einem Lkw erfasst wurde.

Ein 73-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Lastkraftwagen in Wien-Döbling verstorben. Der tödliche Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Hofzeile/Silbergasse, wo der Fußgänger von einem stadteinwärts fahrenden Lkw erfasst wurde. Laut Polizeiangaben deuten erste Ermittlungen des Verkehrsunfallkommandos darauf hin, dass das Unfallopfer die Straße an einer Stelle ohne markierten Schutzweg überquerte.

📍 Ort des Geschehens

Der 48-jährige slowakische Lkw-Lenker blieb bei dem Vorfall unverletzt. Trotz eines Großaufgebots der Wiener Berufsrettung, die mit mehreren Einsatzteams und einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle eilte, konnte für den Verunglückten keine Hilfe mehr geleistet werden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Polizei bestätigte den tragischen Unfallhergang und teilte mit, dass die Ermittlungen zum genauen Unfallverlauf noch andauern. Die Landespolizeidirektion Wien führt die Untersuchung des Falls fort.

Verkehrsbehinderungen

Der Einsatz führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Umgebung, sodass temporäre Straßensperren und Umleitungen eingerichtet werden mussten. Für die Dauer des Einsatzes war der betroffene Bereich rund um die Kreuzung gesperrt.