Transfer-Schock: Verlässt MVP Jokić die Nuggets?!

Während drei NBA-Giganten bereits 2027 ins Visier nehmen, bleibt Nikola Jokic loyal in Denver. Doch hinter den Kulissen laufen die Planungen für einen möglichen Transferkampf.

NBA-Teams blicken gespannt auf das Jahr 2027, wenn sie dem serbischen Basketball-Superstar Nikola Jokic ein Angebot unterbreiten und ihn möglicherweise zum Wechsel bewegen können. Jokic trägt seit 2015 das Trikot der Denver Nuggets und hat bislang nie öffentlich Wechselabsichten geäußert. Dies hält die Konkurrenz jedoch nicht davon ab, bereits jetzt Pläne für eine Zukunft zu schmieden, in der der Serbe auf den Free-Agent-Markt (freie Spielerwahl) kommen könnte.

Sam Amick, Journalist des US-Portals „The Athletic“, enthüllte, dass drei finanzstarke Franchises bereits strategisch den Boden für den Sommer 2027 bereiten – den Zeitpunkt, zu dem laut aktuellen Verträgen sowohl Jokic als auch Giannis Antetokounmpo Free Agents werden könnten.

„Der aktuelle Vertrag von Malik Monk läuft bis zum Ende der Saison 2027/28, mit einer Spieleroption im Wert von 21,5 Millionen Dollar. Die Vertragslaufzeit stellt ein ähnliches Problem dar wie bei den Warriors in den Verhandlungen mit Jonathan Kuminga, da sie maximale finanzielle Flexibilität für den Sommer 2027 bewahren wollen. Nach aktuellem Stand stehen dann nur 13,4 Millionen von Moses Moody und die Option von Buddy Hield über 10 Millionen Dollar auf ihrer Gehaltsliste. Die Warriors, die sich der Spieleroptionen von Giannis Antetokounmpo und Nikola Jokic für die Saison 2027/28 bewusst sind, stehen mit dieser Strategie nicht allein da. Teams wie die Lakers und die Clippers haben in den vergangenen Monaten ähnliche Signale gesendet„, erklärte Amick.

Jokic verwandelte die vergangene Saison in eine historische Kampagne mit 29,6 Punkten, 12,7 Rebounds und 10,2 Assists pro Spiel. Als erster NBA-Center überhaupt erreichte er einen Triple-Double-Durchschnitt über die komplette Spielzeit und stellte mit 34 Triple-Doubles einen neuen Franchise-Rekord auf. Diese außergewöhnlichen Leistungen verstärkten seine Position als einer der wertvollsten Spieler der Liga.

Die Vertragssituation des serbischen Superstars ist komplexer als zunächst angenommen. Im Sommer 2025 lehnte Jokic ein Angebot der Nuggets für eine vorzeitige Vertragsverlängerung über drei Jahre und rund 206 Millionen Dollar ab und verschob die Gespräche auf den Sommer 2026. Diese strategische Entscheidung ermöglicht ihm die Option auf einen noch lukrativeren Vierjahresvertrag. Sein aktueller Vertrag läuft mindestens bis 2027 mit einer Spieleroption für 2028, was sowohl den Nuggets Planungssicherheit als auch Jokic strategische Flexibilität verschafft.

Ponitka enthüllte, dass er ein Angebot der Nuggets erhalten, dieses jedoch abgelehnt habe. Die Nuggets verstärkten sich dennoch und verpflichteten einen weiteren Center als Unterstützung für Jokic.

Trotz Trainerwechsel und Kaderumbau bleibt der dreimalige MVP-Gewinner der zentrale Baustein der Nuggets, die weiterhin als Titelkandidat gelten. Der neue Tarifvertrag und das Wachstum des Salary Cap (Gehaltsobergrenze) würden ihm ein Jahresgehalt von über 80 Millionen Dollar ermöglichen, während zusätzliches Warten noch bessere Konditionen bringen könnte.