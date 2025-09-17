Ryanair flüchtet aus Wien – 3 Flieger fallen weg

Nach Wizz Air kündigt nun auch Ryanair Rückzugspläne am Flughafen Wien an. Die irische Billigfluglinie reduziert ihre Flotte und streicht mehrere Verbindungen.

Nach dem kürzlich verkündeten Abzug von Wizz Air reduziert nun auch Ryanair seine Präsenz am Flughafen Wien-Schwechat. Die irische Billigfluglinie wird drei ihrer 19 in Wien stationierten Maschinen abziehen, wodurch etwa 100 Mitarbeiter betroffen sind. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien nannte das Unternehmen als Hauptgründe für diese Entscheidung die österreichische Luftverkehrssteuer von 12 Euro, die als übermäßig hoch kritisiert wurde, sowie die nach Ansicht der Airline zu hohen Gebühren am Wiener Flughafen. Im kommenden Winterflugplan 2025 werden die Verbindungen nach Billund, Santander und Tallinn komplett gestrichen, während andere Strecken mit reduzierter Frequenz bedient werden.

Der Rückzug in Wien ist Teil einer europaweiten Strategie von Ryanair, die Airline aufgrund hoher Steuern und Gebühren umzusetzen plant. In Dänemark stellt die Billigfluglinie ab März alle Flüge vom zweitgrößten Flughafen Billund ein – 24 Routen fallen weg und die dortige Basis mit zwei Flugzeugen wird komplett geschlossen. In Deutschland reduziert Ryanair sechs Strecken vom Berliner Flughafen Brandenburg, während in Spanien 13 Routen an sieben regionalen Flughäfen gestrichen werden.

Wiener Marktentwicklung

Der Markteintritt von Wizz Air und Ryanair in Wien erfolgte 2018, nachdem die Air-Berlin-Tochter Niki insolvent gegangen war. Beide Billigflieger versuchten damals, die entstandene Lücke zu füllen. Ryanair übernahm zu diesem Zweck Laudamotion, die Nachfolgegesellschaft der von Niki Lauda gegründeten Airline. In der Folge entbrannte ein intensiver Konkurrenzkampf um Marktanteile, der für die Fluggesellschaften Verluste bedeutete, den Fluggästen jedoch zeitweise außergewöhnlich günstige Ticketpreise bescherte.

Trotz der angekündigten Reduzierung bleibt Ryanair weiterhin präsent: Im Sommer 2025 betreibt die Airline noch 18 Flugzeuge am Wiener Flughafen und bedient mehr als 80 Destinationen. Die Airline hat sogar ihre Frequenzen zu 16 beliebten Sonnen- und Städtezielen wie Faro, Palma de Mallorca, Olbia und Dublin erhöht und mit Salerno an der Amalfiküste eine neue Destination mit zwei wöchentlichen Direktflügen aufgenommen.

Wizz Air-Rückzug

Erst in der vergangenen Woche hatte der Konkurrent Wizz Air bekanntgegeben, seine Wiener Basis vollständig aufzugeben und alle fünf dort stationierten Flugzeuge abzuziehen. Als Begründung führte das Unternehmen ebenfalls die erheblich gestiegenen Kosten für Flughafenentgelte, Steuern und Bodenabfertigung in Wien an.

Zudem verwies die Airline auf ihre strategische Neuausrichtung mit verstärktem Fokus auf ihre Kernmärkte in Mittel- und Osteuropa.