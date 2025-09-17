Comeback: Hier wird es bis zu 30 Grad heiß!

Der Sommer kehrt zurück: Eine stabile Hochdrucklage beschert Österreich in den kommenden Tagen strahlenden Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad.

Nach einer kurzen Abkühlungsphase durch die letzte Kaltfront erleben die Österreicherinnen und Österreicher nun wieder einen deutlichen Temperaturanstieg. Ein aus Westeuropa heranrückendes Hochdruckgebiet bringt in den kommenden Tagen reichlich Sonnenschein und für die Jahreszeit außergewöhnlich milde Werte. Die Hochdrucklage dehnt sich von Westen her über Österreich aus und sorgt bis einschließlich des Wochenendes nahezu landesweit für sonniges Wetter.

Nur vereinzelt zeigen sich Wolken, und in manchen Gebieten kann sich am Morgen Nebel bilden. In den Bergregionen macht sich starker bis stürmischer Südföhn bemerkbar. Abseits davon herrschen in den Höhenlagen angenehme Verhältnisse mit guter Fernsicht und milden Temperaturen.

Der Donnerstag präsentiert sich zunächst mit Wolkenfeldern von Salzburg bis Steiermark, die sich jedoch im Laufe des Vormittags auflösen. In den westlichen Bundesländern von Vorarlberg bis Kärnten tritt nur stellenweise Frühnebel auf, ansonsten zeigt sich die Sonne bereits von Tagesbeginn an. Im weiteren Tagesverlauf setzt sich in ganz Österreich sonniges Wetter durch.

Die Windverhältnisse bleiben mit schwachen bis mäßigen Strömungen aus verschiedenen Richtungen unauffällig. Die Temperaturen erreichen 19 bis 27 Grad, wobei im Westen die höchsten Werte gemessen werden. In 2000 Meter Seehöhe liegen die Werte zwischen 10 und 16 Grad, am Arlberg werden bis zu 16 Grad erreicht.

Sommerliche Wochenendprognose

Am Freitag bestimmt ganztägig die Sonne das Wettergeschehen, vielerorts bei völlig wolkenfreiem Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen bis südlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 30 Grad, wobei besonders in Vorarlberg und Tirol örtlich die 30-Grad-Marke erreicht werden kann.

In 2000 Meter Höhe werden ungewöhnlich milde 15 bis 21 Grad erwartet. Der Samstag bleibt durchweg warm und freundlich. In den Morgenstunden können sich regional Nebel- und Hochnebelfelder bilden, vor allem in Oberösterreich, im westlichen Niederösterreich, in Kärnten sowie in der Steiermark.

Diese lösen sich jedoch im Laufe des Vormittags auf. In den östlichen Landesteilen weht teilweise kräftiger Südost- bis Südwind, der auch auf einigen Berggipfeln spürbar wird. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 24 und 30 Grad.

Stabile Wetterlage

Auch der Sonntag bringt sehr warme Witterungsverhältnisse. In den frühen Morgenstunden kann sich gebietsweise Nebel oder Hochnebel halten, später bilden sich im südwestlichen Landesteil einige Wolken. Im Osten macht sich lebhafter bis starker Wind aus südöstlichen bis südlichen Richtungen bemerkbar, in den Alpen kommt es stellenweise zu Föhnerscheinungen.

Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 24 und 30 Grad. Das Hochdruckgebiet mit Zentrum über Mitteleuropa stabilisiert die Wetterlage und bringt sonniges Wetter mit nur vereinzelten Schleierwolken. Die stabile Herbstwitterung dürfte auch nach dem Wochenende anhalten. Ein Tiefdruckgebiet über Italien bringt zwar vor allem im Westen Österreichs mehr Bewölkung, überwiegend bleibt es jedoch niederschlagsfrei.

Meteorologen bestätigen eine Intensivierung der Südanströmung zum Start in die neue Woche, die Temperaturen von 24 bis 28 Grad bringen soll. Diese warme Luftmassen-Anströmung aus südlichen Richtungen hält voraussichtlich bis zum 18. September an. Erst in der darauffolgenden Woche könnte das Wetter unbeständiger werden.

Mit Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad bleibt es für Mitte September dennoch außergewöhnlich warm.

