Zweiter Mond begleitet unbemerkt die Erde!

Ein kosmischer Mitbewohner blieb 60 Jahre lang unentdeckt: Asteroid 2025 PN7 umkreist unseren Planeten in Mondnähe und stellt Forscher vor neue Rätsel.

Astronomen haben einen bisher unbekannten Begleiter der Erde ausfindig gemacht. Der erdnahe Asteroid 2025 PN7 umkreist seit rund sechs Jahrzehnten unbemerkt unseren Planeten. Die Entdeckung gelang dem Pan-STARRS-Observatorium (Teleskopsystem zur Asteroidensuche) auf Hawaii erstmals am 30. Juli 2025, die offizielle Bestätigung erfolgte am 29. August 2025.

Der kosmische Begleiter nähert sich der Erde bis auf 299.000 Kilometer – eine Distanz, die fast der Entfernung unseres tatsächlichen Mondes entspricht. Mit geschätzten 20 bis 30 Metern Durchmesser ist er der kleinste bekannte Begleiter dieser Kategorie. Die Zusammensetzung des Objekts bleibt vorerst ungeklärt. „Nach den wenigen bisher vorliegenden Daten handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen natürlichen Felskörper“, erläuterte Dr. Teddy Kareta, Assistenzprofessor am Department für Astrophysik und Planetenwissenschaften der Villanova University, im Gespräch mit CNN.

Besondere Umlaufbahn

Im Gegensatz zu vorübergehenden Mini-Monden folgt 2025 PN7 einem besonderen Muster: Als sogenannter Quasi-Mond bewegt er sich auf einer nahezu identischen Sonnenumlaufbahn wie die Erde und verbleibt dadurch in unserer kosmischen Nachbarschaft. Das fundamentale Merkmal von Quasi-Monden ist, dass sie keine echten Erdtrabanten sind, sondern primär von der Gravitation der Sonne beeinflusst werden. Seine geringe Größe und schwache Leuchtkraft erklären, warum er so lange unentdeckt blieb. Diese Erkenntnisse stammen von einem Forscherteam um die Brüder Carlos und Raul de la Fuente Marcos von der Universidad Complutense Madrid, deren Studie am 2. September 2025 in den „Research Notes of the American Astronomical Society“ veröffentlicht wurde.

Seltenes Phänomen

2025 PN7 ist nur einer von wenigen bekannten Quasi-Monden der Erde. Der bekannteste Vertreter ist Kamo’oalewa, der bereits seit über 380 Jahren in Erdnähe verbleibt und sogar Ziel der chinesischen Raumsonde Tianwen-2 ist. Diese Seltenheit macht die aktuelle Entdeckung für die Astronomie besonders wertvoll.

Rätselhafte Herkunft

Wissenschaftler gehen davon aus, dass 2025 PN7 noch etwa sechs weitere Jahrzehnte in Erdnähe verweilen wird, bevor die Gravitationskraft der Sonne ihn auf eine entferntere Bahn zieht. Besonders rätselhaft bleibt die Herkunft des Himmelskörpers: Handelt es sich um ein abgesprengtes Fragment unseres Mondes oder um einen Asteroiden aus den äußeren Regionen des Sonnensystems?

Die Entdeckung verdeutlicht, wie viele unerwartete Phänomene das Weltall für die Wissenschaft noch bereithält.