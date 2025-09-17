Hilft Duschen im Dunkeln wirklich gegen Schlafprobleme?

Stress gehört für viele Menschen zum Alltag – umso wichtiger sind kleine Momente der Ruhe. Doch gerade abends, wenn eigentlich Erholung angesagt wäre, fällt es oft schwer, abzuschalten. Eine einfache Methode könnte dabei helfen, Körper und Geist herunterzufahren: das sogenannte Dark Showering, also Duschen im Dunkeln.

Was steckt hinter dem Trend?

Bei einer „Dark Shower“ werden im Badezimmer alle Lichtquellen ausgeschaltet. Das bedeutet: kein grelles Licht, keine Ablenkung durch Handy oder Geräusche – stattdessen volle Konzentration auf Wärme, Wasserstrahl und eigene Empfindungen. Wer sich mit völliger Dunkelheit unwohl fühlt, kann zu Kerzen oder gedimmtem Licht greifen, um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen.

Positive Effekte auf Körper und Geist

Schlafmedizinerin Allie Hare betont, dass es sich nicht nur um einen Social-Media-Hype handelt: „Duschen im Dunkeln kann die Entspannung fördern, beim Loslassen helfen und dadurch das Einschlafen erleichtern.“ Der Cortisolspiegel – das Stresshormon – werde gesenkt, während das schlaffördernde Hormon Melatonin leichter ausgeschüttet werde.

Auch die Psychologin Rebecca Ray bestätigt, dass Dunkelheit dem Gehirn signalisiert, langsamer zu werden: „Wer das Licht dimmt, schafft einen Raum, in dem das Nervensystem vom Alarm- in den Ruhemodus wechseln kann.“

Tipps für die perfekte „Dark Shower“

Damit der Effekt spürbar wird, sollten Störfaktoren vermieden werden – das Handy bleibt besser draußen. Duftkerzen oder ätherische Öle wie Lavendel verstärken die beruhigende Wirkung. Wer mag, kann leise Hintergrundmusik einschalten, solange sie nicht zu sehr ablenkt.