Mond verschwindet: Dauert ein Tag bald 25 Stunden?

Unser Erdtrabant entfernt sich jährlich um 3,82 Zentimeter – mit weitreichenden Konsequenzen. In 200 Millionen Jahren wird ein Tag auf der Erde volle 25 Stunden dauern.

Der Mond entfernt sich jährlich von der Erde – mit dramatischen Folgen für die Zukunft unseres Planeten. Wissenschaftler der Universität Wisconsin-Madison haben durch die Analyse von 90 Millionen Jahre altem Gestein erstaunliche Erkenntnisse über die Dynamik zwischen Erde und Mond gewonnen. Die Untersuchungen ermöglichten einen Blick zurück auf die Wechselwirkungen beider Himmelskörper vor 1,4 Milliarden Jahren.

Das Ergebnis: Der Mond driftet mit 3,82 Zentimetern pro Jahr von uns weg. Diese Rate wurde durch präzise Laser-Messungen der NASA bestätigt, die mithilfe von Reflektoren arbeiten, die Apollo-Astronauten auf der Mondoberfläche hinterlassen haben. Diese schleichende Entfernung wird langfristig massive Auswirkungen haben – in etwa 200 Millionen Jahren wird ein Tag auf der Erde nicht mehr 24, sondern volle 25 Stunden dauern.

Die Ursache liegt in der Gezeitenreibung: Die Gravitationskraft des Mondes verursacht Ebbe und Flut auf der Erde, wodurch Energie verloren geht und sich die Erdrotation verlangsamt. Gleichzeitig entfernt sich der Mond aufgrund des Drehimpulserhaltungssatzes von unserem Planeten.

„Die Erde verhält sich dabei wie ein Eisläufer, der seine Pirouette verlangsamt, sobald er die Arme ausstreckt“, erklärt Steven Meyers, Geowissenschaftsprofessor an der Universität Wisconsin-Madison. Das Forschungsteam nutzt die Astrochronologie (geologische Zeitbestimmung), um präzise geologische Zeitskalen für uralte Gesteine zu entwickeln. „Unser Ziel ist es, Milliarden Jahre alte Gesteinsformationen mit ähnlicher Genauigkeit zu untersuchen wie moderne geologische Prozesse“, so Meyers.

Verborgene Mondstrukturen

Die Mondentfernung ist nicht die einzige bahnbrechende Entdeckung der letzten Zeit. Chinesische Weltraummissionen haben verborgene Strukturen unter der Mondoberfläche aufgespürt, die neue Einblicke in die Vergangenheit unseres Begleiters liefern. Mithilfe des Rovers „Chang’e 4“, der 2019 als erstes Raumfahrzeug überhaupt auf der Mondrückseite landete, konnten Wissenschaftler die oberen 300 Meter der Mondoberfläche visualisieren.

Die Daten offenbarten Milliarden Jahre alte Schichten aus Staub, Erde und zerbrochenen Gesteinen, zahlreiche Einschlagkrater sowie mehrere Schichten uralter Lava, die einst die Mondlandschaft überflutet hatte.

Nach heutigem Wissensstand entstand der Mond vor 4,51 Milliarden Jahren durch eine gewaltige Kollision: Ein marsgroßer Himmelskörper prallte auf die Erde und sprengte ein massives Stück heraus. Diese Kollisionstheorie gilt heute als favorisierte Entstehungstheorie und wird durch geologische sowie astronomische Analysen gestützt. Die Trümmer der Kollision wurden ins All geschleudert und formten sich schließlich zum Mond. In den folgenden Jahrmillionen wurde der junge Mond von Weltraumtrümmern bombardiert, was zahlreiche Oberflächenrisse verursachte.

Ähnlich wie auf der Erde enthielt der Mondmantel Taschen geschmolzenen Magmas, das durch diese Risse an die Oberfläche drang und vulkanische Eruptionen auslöste. Die neuen Daten des chinesischen Rovers zeigen, dass die vulkanischen Gesteinsschichten zur Oberfläche hin immer dünner werden.

Wettlauf zum Mond

„Der Mond kühlte langsam ab und verlor in der späteren vulkanischen Phase an Kraft. Seine Energie schwächte sich im Laufe der Zeit ab“, erläutert Jianking Feng vom Institut für Planetenwissenschaften in Arizona. Experten vermuten, dass die vulkanische Aktivität auf dem Mond zwischen einer Milliarde und 100 Millionen Jahren zum Erliegen kam, weshalb er heute als „geologisch tot“ gilt. Dennoch halten Wissenschaftler es für möglich, dass unter der Mondoberfläche noch immer Magma existiert.

Währenddessen spitzt sich der internationale Wettlauf um den Erdtrabanten zu: Erst kürzlich landete die indische Raumsonde „Chandrayaan-3“ erfolgreich auf der Mondrückseite – nur kurz nachdem ein russisches Raumfahrzeug abgestürzt war und einen zehn Meter breiten Krater hinterlassen hatte.

Die Erfolge Chinas und Indiens sowie die russischen Rückschläge verdeutlichen, dass das Rennen um die Kontrolle des Mondes und seiner Ressourcen in vollem Gange ist.