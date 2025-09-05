Kein Geld: Serbische Sängerin bekommt lebendes Kalb als Gage (VIDEO)

Ein Video aus Serbien sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Aufsehen: Bei einer Festzeltfeier erhielt eine Sängerin statt des üblichen Geldscheins ein lebendes Kalb als Anerkennung für ihre Darbietung.

Die Aufnahmen zeigen eine ausgelassene Stimmung unter dem Zelt, wo lokale Musiker die Gäste unterhielten. Als die Sängerin am Mikrofon ein offenbar besonders bewegendes Lied zum Besten gab, reagierte ein begeisterter Gast auf ungewöhnliche Weise – anstelle des traditionellen Geldgeschenks überreichte er ihr kurzerhand ein junges Kalb.

Ungewöhnliches Geschenk

Die sichtlich überraschte Künstlerin meisterte die unerwartete Situation mit Fassung. Nach einem Moment des Erstaunens nahm sie das lebende Geschenk an, streichelte das Tier liebevoll und führte es sogar an einer Leine durch die Festgesellschaft.

Die Aufnahmen wurden von mehreren serbischen Medien als authentisch bestätigt. Das Video hat sich in den vergangenen Tagen viral verbreitet und sorgte für zahlreiche amüsierte Reaktionen und Kommentare in den sozialen Netzwerken. Während Geldgeschenke an Künstler bei Balkan-Festivitäten traditionell sind, wird die spontane Übergabe eines lebenden Tieres als äußerst ungewöhnlich und nicht als gängige Tradition beschrieben.

Die kuriose Szene, die bei einer Dorffeier in Serbien aufgenommen wurde, verbreitet sich nun rasant im Internet und zeigt eindrucksvoll, wie spontane Momente bei Volksfesten für unerwartete Wendungen sorgen können.