Achtung: Unwetter-Alarm in 7 Bundesländern

Regenschauer, Gewitter und Unwetterwarnungen in sieben Bundesländern – der Dienstag zeigt sich von seiner nassen Seite. Doch das Wochenende verspricht Besserung.

Am Dienstag ziehen kräftige Regenschauer über die Alpennordseite und den Nordosten Österreichs. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich bis zur Mittagszeit in die südlichen und südöstlichen Landesteile, die anfangs noch trocken bleiben. Dort entwickeln sich im Tagesverlauf auch Gewitter. An der Alpennordseite lockert es nachmittags auf und nördlich der Alpen wechseln sich Sonnenschein und Bewölkung ab. Aus westlicher Richtung weht mäßiger bis lebhafter Wind mit teils kräftigen Böen. Die Temperaturen erreichen nur mehr 16 bis 22 Grad, was einen deutlichen Rückgang bedeutet.

Die Österreichische Unwetterzentrale hat bereits vormittags verstärkte Regenwarnungen für sieben Bundesländer herausgegeben. Betroffen sind Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten. Lediglich Wien und Vorarlberg sind derzeit noch ohne Unwetterwarnungen. Die aktuellen Temperaturen liegen dabei leicht unter dem langjährigen September-Mittel, das normalerweise zwischen 12 und 21 Grad liegt.

⇢ Tornados möglich? Gefährliche Unwetterfront nimmt Kurs auf Wien



Die GeoSphere Austria bestätigt die Prognosen der Unwetterzentrale und warnt zusätzlich vor teils kräftigen Windböen in den betroffenen Regionen. Mit 3 bis 8 Regentagen bewegt sich das aktuelle Wettergeschehen im üblichen Bereich für diese Jahreszeit.

Wetterbesserung Mittwoch

Der Mittwoch beginnt mit vereinzelten Restwolken, wobei im Tagesverlauf immer wieder dichtere Wolkenfelder durchziehen. Während an der Alpennordseite vereinzelt leichte Niederschläge möglich sind, bleibt es in den übrigen Landesteilen überwiegend niederschlagsfrei. In den südlichen und östlichen Regionen zeigt sich die Sonne etwas häufiger. Der Westwind bläst lebhaft und die Tageshöchstwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad.

⇢ Italientief bringt Sintflut – Diese Regionen trifft es besonders hart



Im Osten des Landes dominieren am Donnerstagmorgen zunächst Wolken, jedoch ohne Niederschlag. Bereits am Vormittag setzt von Westen her Auflockerung ein. Ab Mittag kann man sich landesweit auf sonniges Spätsommerwetter freuen. Der Wind weht lebhaft aus westlichen Richtungen, am Alpenostrand sogar kräftig. Die Temperaturen steigen deutlich an und erreichen 22 bis 26 Grad.

Sonniges Wochenende

Der Freitag präsentiert sich mit strahlendem Sonnenschein und spätsommerlicher Wärme. Eventuelle Nebelfelder in den Niederungen lösen sich rasch auf, und auch tagsüber zeigt der Himmel kaum nennenswerte Bewölkung. Der Wind weht höchstens mäßig aus östlicher Richtung, während die Temperaturen auf 23 bis 27 Grad klettern.

⇢ Herbst klopft an: Wo am Wochenende noch Sonnenstrahlen durchkommen

