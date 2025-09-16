Mit diesem Klebeband-Trick wird jeder zum Heimwerk-Profi

Ein simpler Klebeband-Trick verwandelt Heimwerker-Frust in Präzisionsarbeit. Die improvisierte Lösung für perfekte Bohrlöcher liegt in jeder Schublade.

Wer kennt es nicht: Das Anbringen von Bildern, Regalen oder anderen Gegenständen an der Wand erfordert präzise Bohrlöcher. Entscheidend ist dabei nicht nur der richtige Durchmesser, sondern auch die exakte Tiefe des Bohrlochs. Nur wenn beide Parameter stimmen, sitzt der Dübel optimal und gewährleistet sicheren Halt. Bei hochwertigen Dübeln verrät die aufgedruckte Zahl den passenden Bohrerdurchmesser. Die korrekte Bohrtiefe hingegen lässt sich mit einem simplen Klebeband-Trick zuverlässig bestimmen.

Der Klebeband-Trick

Der Klebeband-Trick ist denkbar einfach: Legen Sie den Bohrkopf flach auf eine Unterlage und positionieren Sie den vorgesehenen Dübel mit seiner Spitze am Bohrerende. An der Stelle, wo der Dübel aufhört, befestigen Sie einen kurzen Streifen Klebeband um den Bohrer. Falls der Dübel eine Längenangabe trägt, können Sie die erforderliche Tiefe alternativ mit einem Zollstock abmessen. Für bessere Sichtbarkeit empfiehlt sich farbiges Isolier- oder Textilklebeband anstelle von transparentem Klebeband.

Beim Bohrvorgang dient die Klebebandmarkierung als optischer Stopp. Sobald Sie die Markierung erreichen, unterbrechen Sie den Bohrvorgang. Mit einer kurzen Kontrolle – indem Sie den Dübel ins Bohrloch einführen – überprüfen Sie, ob die Tiefe korrekt ist und der Dübel vollständig eingeführt werden kann. Diese improvisierte Methode erweist sich besonders dann als nützlich, wenn keine professionelleren Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Auch bei Holzarbeiten leistet dieser Trick gute Dienste, etwa beim Vorbohren von Löchern für Holzdübel oder Schrauben.

Die Klebeband-Methode gilt als bewährter Heimwerker-Trick und wird in verschiedenen Ratgebern empfohlen. Wichtig ist die Wahl des richtigen Klebebands: Farbiges Isolierband oder Textilklebeband eignet sich besonders gut, da es auf dem Bohrer gut sichtbar bleibt und sich während des Bohrvorgangs nicht verschiebt. Die Methode funktioniert sowohl bei Holz- als auch bei Steinbohrern.

Grenzen der Methode

Die Klebeband-Methode hat allerdings ihre Grenzen. Bei zu starkem Druck auf die Bohrmaschine kann der Bohrer plötzlich tiefer in die Wand eindringen als beabsichtigt. Dabei wird die Klebebandmarkierung mitunter beschädigt oder verschoben – und das Bohrloch gerät zu tief.

Professionelle Alternativen

Wer regelmäßig bohrt, sollte über professionellere Lösungen nachdenken. Spezielle Tiefenanschläge, die als Ringe am Bohrer befestigt werden, bieten mechanischen Widerstand und verhindern zuverlässig zu tiefe Bohrungen. Diese sind als Zubehör für Bohrmaschinen verfügbar und bieten mechanischen Widerstand gegen zu tiefes Bohren.

Viele moderne Bohrmaschinen verfügen bereits über integrierte Tiefenanschläge in Form einer seitlich angebrachten Stange. Diese lässt sich exakt auf die gewünschte Bohrtiefe einstellen und stoppt den Bohrvorgang automatisch, sobald sie auf die Wandoberfläche trifft. Diese Systeme bieten höchste Präzision und eignen sich besonders für Arbeiten, bei denen millimetergenaues Bohren erforderlich ist.