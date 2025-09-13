Tornados möglich? Gefährliche Unwetterfront nimmt Kurs auf Wien

Sonnenschein, Schauer und Gewittergefahr – Österreichs Wetter zeigt sich am Wochenende von seiner wechselhaften Seite. Besonders im Osten drohen heftige Unwetter.

Am Samstagvormittag ziehen in Vorarlberg und Tirol sowie teilweise auch in Niederösterreich noch vereinzelte Regenschauer durch. In den übrigen Regionen dominiert hingegen überwiegend sonniges Wetter. Die frühmorgendlichen Niederschläge im Osten klingen ab, und sowohl an der Alpennordseite als auch in östlichen Landesteilen klart es vorübergehend auf. Ab Mittag entstehen jedoch im Bergland und stellenweise in Niederösterreich erneut Schauer oder Gewitter, die sich zum Abend hin auf das gesamte Bundesgebiet ausbreiten. Zuvor genießen besonders das Rheintal, der Donauraum und der Osten zeitweise Sonnenschein. In Niederösterreich und Wien weht mäßiger Wind, der auf Südost dreht.

Mit fortschreitendem Nachmittag bilden sich über dem Alpenraum verstärkt Quellwolken, aus denen Schauer und teils intensive Gewitter hervorgehen. Diese verlagern sich in der Folge ostwärts. Für den Abend werden die stärksten Unwetter im Wienerwald, im südlichen Wiener Becken, in Wien sowie in Niederösterreich prognostiziert. Auch in den Alpen – vor allem im gelb markierten Warnbereich – ziehen weitere Niederschläge durch, wodurch punktuell die Überschwemmungsgefahr zunimmt.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bestätigt die Unwetterwarnungen für Wien und Niederösterreich am Samstagabend. Besonders mit kräftigen Gewittern, Starkregen und lokalem Hagel muss gerechnet werden. Auch Austro Control warnt in ihrer aktuellen Flugwetterübersicht vor zahlreichen Regenschauern und einzelnen Gewittern, die bis ins nordöstliche Flachland ausgreifen können.

„In Wien und Niederösterreich sind einzelne organisierte Gewitter (Multizellen oder isolierte Superzellen) mit Starkregen, kleinem Hagel und Windböen möglich. Aufgrund hoher Feuchte und bodennaher Windscherung ist auch die Bildung eines schwachen Tornados nicht ausgeschlossen„, warnt die Wetterplattform „SkywarnAustria“ in einer aktuellen Schwergewitterprognose.

Historisch gesehen sind Tornados in Österreich zwar selten, aber keineswegs ausgeschlossen. Laut ZAMG wurden in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder schwache Tornados, meist der Stärke F0 oder F1, insbesondere im östlichen Flachland und im Wiener Becken registriert. Größere Schäden blieben dabei jedoch die Ausnahme. Die aktuelle Wetterlage entspricht den Bedingungen, unter denen in der Vergangenheit vereinzelt Tornados auftraten.

In Vorarlberg und Tirol erreicht am Abend die Kaltfront Österreich. Dort können zwar heftige Schauer und vereinzelte Gewitter auftreten, diese dürften jedoch keine warnrelevante Intensität erreichen. Am Sonntag setzt die Kaltfront ihren Weg nach Osten fort und bringt erneut die Gefahr lokal kräftiger Gewitter mit sich.

Wetterentwicklung Sonntag

Der Sonntag startet mit Bewölkung und vielerorts Niederschlägen. Im Laufe des Vormittags gehen die Regenfälle in Schauer und einzelne Gewitter über, während die Wolkendecke allmählich auflockert. Am Nachmittag zeigt sich zunehmend die Sonne. Die freundlichsten Bedingungen herrschen von Vorarlberg bis Kärnten, während in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien die Bewölkung hartnäckiger bleibt. Der Wind weht mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus westlicher Richtung.

Die Gewittertätigkeit hält laut Prognosedaten in der Nacht zum Sonntag an, wobei teils intensiver Regen möglich ist. Besonders betroffen bleiben Wien und das angrenzende niederösterreichische Gebiet.

Zu Beginn des Montags halten sich in inneralpinen Lagen und in der Steiermark sowie Kärnten zunächst einige Nebel- oder Hochnebelfelder. An der Alpennordseite ziehen dichte Wolkenfelder durch, während in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien leichte Niederschläge fallen. Im Laufe des Vormittags setzt sich zunehmend die Sonne durch, woraufhin sich über den Gebirgszügen Quellwolken bilden. In Vorarlberg und Tirol nimmt gegen Abend die Schauerwahrscheinlichkeit zu, überwiegend endet der Tag jedoch freundlich und trocken.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung.

Wochenstart Dienstag

Am Dienstag fällt anfangs vor allem an der Alpennordseite und in Niederösterreich schauerartiger Regen. Ab etwa Mittag verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt in die zunächst noch sonnige und aufgelockerte Steiermark und nach Kärnten, wo dann vereinzelt auch Gewitter niedergehen.

Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen.