Senior (84) in eigener Wohnung brutal überfallen – Täter auf der Flucht

In einem schockierenden Vorfall wurde am Freitagvormittag ein 84-jähriger Mann in seiner eigenen Wohnung in Wien-Margareten Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Gegen 11 Uhr drangen zwei bislang unidentifizierte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten des Seniors in der Siebenbrunnengasse ein. Die Eindringlinge konfrontierten den betagten Bewohner mit Geldforderungen und gingen dabei mit erheblicher körperlicher Gewalt vor.

Der Pensionist musste Drohungen und Schläge über sich ergehen lassen, während die Angreifer die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit Bargeld und einer entwendeten Bankkarte verließen die Täter schließlich den Tatort. Das Opfer erlitt bei dem Übergriff Verletzungen, deren genaues Ausmaß derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden kann.

⇢ Wer diesen Mann kennt, erhält 5.000 Euro!



📍 Ort des Geschehens

Medizinische Versorgung

Nach dem Vorfall wurde umgehend der Rettungsdienst alarmiert, der eine notfallmedizinische Erstversorgung des 84-Jährigen durchführte. Anschließend brachten die Sanitäter den verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu diesem schwerwiegenden Fall von Raubkriminalität hat das Landeskriminalamt Wien übernommen, das nun intensiv an der Aufklärung der Tat arbeitet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Wien bittet im Zusammenhang mit dem Raubüberfall um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich Siebenbrunnengasse am Freitagvormittag. Zeugen werden gebeten, sich direkt beim Landeskriminalamt Wien zu melden, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Beunruhigende Entwicklung

Laut aktuellen Polizeistatistiken ist die Zahl der Raubüberfälle auf Senioren im Bezirk Margareten in den letzten Monaten leicht angestiegen, wobei insbesondere alleinlebende ältere Personen vermehrt ins Visier von Tätern geraten. Die Polizei empfiehlt Seniorinnen und Senioren verstärkte Vorsichtsmaßnahmen und bietet gezielte Präventionsberatungen an.