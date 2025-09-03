Wer diesen Mann kennt, erhält 5.000 Euro!

In Wien-Floridsdorf versteckte sich ein Räuber nach Ladenschluss im Supermarkt, bedrohte Mitarbeiter mit einer Pistole und flüchtete mit Bargeld aus dem Tresor.

Ein Verdächtiger wird nach einem schweren Raubüberfall in einer Supermarktfiliale in Wien-Floridsdorf gesucht. Der mutmaßliche Täter hatte sich offenbar im Geschäft versteckt und wartete, bis alle Kunden das Gebäude verlassen hatten. Anschließend bedrohte er die Mitarbeiter im Bürobereich mit einer Pistole und erbeutete Bargeld aus dem Tresor. Die Ermittler prüfen zudem mögliche Verbindungen zu weiteren ungelösten Raubdelikten in der Gegend. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige bislang nicht gefasst werden.

Belohnung ausgesetzt

Der Verein der Freunde der Wiener Polizei hat eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme und Verurteilung des Tatverdächtigen führen. Personen, denen der Gesuchte vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, nimmt Hinweise – auch anonym – unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.

Personenbeschreibung

Der Tatverdächtige wird als 25 bis 30 Jahre alter Mann mit einer Körpergröße zwischen 175 und 180 Zentimetern beschrieben. Er hat eine mittlere bis schlanke Statur, dunkle Haare und markante Tätowierungen am Hals. Der deutschsprachige Mann trug während der Tat eine schwarze Baseballkappe, eine blaue Hose und eine dunkle Jacke. Nach dem Überfall hatte er eine FFP2-Maske auf und trug einen schwarzen Rucksack. Bei dem Raub führte er eine schwarze Faustfeuerwaffe mit sich, vermutlich eine Pistole.

Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Wiener Polizei blieben ohne Erfolg. Die Kriminalbeamten gehen davon aus, dass der unbekannte Täter möglicherweise auch für weitere bislang ungeklärte Raubdelikte verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Für den auf den Fahndungsfotos abgebildeten Mann gilt die Unschuldsvermutung.