Bewaffnete Maskenmänner terrorisieren Favoriten – Doppelüberfall in einer Nacht

Doppelschlag in Wien-Favoriten: Ein Lebensmittelgeschäft und eine Trafik wurden am Samstagabend Opfer bewaffneter Raubüberfälle – die Täter entkamen mit ihrer Beute.

Am Samstagabend ereigneten sich in Wien-Favoriten zwei Raubüberfälle innerhalb von nur 30 Minuten. Zunächst wurde gegen 17.30 Uhr ein Lebensmittelgeschäft zum Ziel eines bewaffneten Täters. Der Mann täuschte einen dringenden Toilettengang vor, um den Angestellten in den Bürobereich zu locken. Dort zückte er eine Schusswaffe und bedrohte den Mitarbeiter. Nach erfolgreicher Erbeutung des Bargelds flüchtete der etwa 1,80 Meter große Täter mit blonden Haaren vom Tatort.

Zweiter Überfall

Gegen 18 Uhr geriet eine Trafik (Tabak- und Zeitschriftenladen) ins Visier krimineller Aktivität, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Unbekannter betrat das Geschäft kurz vor Ladenschluss, richtete eine Schusswaffe auf den 35-jährigen Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld. Ein Komplize sicherte währenddessen den Bereich vor dem Geschäft. Beide Täter trugen Masken und konnten unerkannt entkommen.

⇢ Ich bring euch um!“ – 21-Jähriger zieht Waffe nach Autostreit



📍 Ort des Geschehens

Bei beiden Taten wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen zu beiden Fällen übernommen und sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Trotz rascher Reaktion der Polizei konnten die Täter jedoch unerkannt entkommen.

⇢ Cobra-Einsatz nach Schuss auf Beamte – Alkoholisierter (62) festgenommen

