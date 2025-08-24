Kokain und Bargeld sichergestellt: Fünf Männer bei Drogenrazzia verhaftet

Mitten im Drogengeschäft schlagen Beamte zu: Fünf Männer festgenommen, Bargeld und Drogen sichergestellt. Die Polizei vermeldet einen Schlag gegen die Suchtmittelszene.

Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben am 13. August 2025 einen Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel verzeichnet. Insgesamt fünf Verdächtige aus der Suchtmittelszene wurden festgenommen. Drei Männer im Alter von 22, 23 und 38 Jahren mit syrischer Staatsbürgerschaft gingen den Ermittlern direkt während eines Drogengeschäfts ins Netz.

📍 Ort des Geschehens

Die Polizeiaktion fand in der Quellenstraße in Favoriten statt, wo die EGS den mutmaßlichen Dealer bei einem Suchtmittelverkauf beobachtete und festnahm. Bei den anschließenden Durchsuchungen stellten die Polizisten 94,4 Gramm Kokain, 10,9 Gramm Cannabisharz sowie Bargeld in der für den Drogenhandel typischen Stückelung sicher. Alle Verdächtigen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Weiterer Fahndungserfolg

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten einen fünften Tatverdächtigen identifizieren. Der 35-jährige Afghane wurde noch am selben Abend vorläufig festgenommen.

Bei ihm entdeckten die Einsatzkräfte eine erhebliche Menge Kokain und Marihuana sowie Bargeld von 28.355 Euro. Der 38-jährige Hauptverdächtige wurde nach seiner Vernehmung in eine Justizanstalt überstellt. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch zwei Käufer angezeigt, die bei dem Suchtmittelgeschäft beteiligt waren.