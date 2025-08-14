Razzia in Restaurant: Polizei entdeckt Drogen im Wert von 30.000 Euro

In einem Villacher Lokal klickten die Handschellen: Drei Männer, eine Sporttasche und Drogen im Wert von 30.000 Euro – die Polizei schlug bei der Übergabe zu.

Bei einer Polizeikontrolle in einem Villacher Lokal stellten Beamte am 8. Jänner 2025 erhebliche Mengen illegaler Drogen sicher. Die Einsatzkräfte entdeckten unter dem Tisch dreier Männer eine Sporttasche mit rund 1100 Gramm Cannabis und etwa 160 Gramm Kokain. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten eine Suchtmittelwaage und Bargeld in der für den Drogenhandel typischen Stückelung. Der Straßenverkaufswert der konfiszierten Substanzen wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt.

Verdächtige Übergabe

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen ein 18-jähriger Mann aus Villach-Land und ein 24-jähriger deutscher Staatsbürger die Suchtmittel zur Übergabe an einen weiteren 18-Jährigen, ebenfalls aus Villach-Land, in das Restaurant gebracht haben. Alle drei Personen wurden vorübergehend festgenommen. Bei einem der beiden 18-Jährigen fanden die Beamten während der Festnahme zusätzlich mehrere Gramm Kokain, die er am Körper trug.

Behördliche Maßnahmen

Die Kontrolle erfolgte nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamte des Kriminaldienstes Villach in Zusammenarbeit mit einer Funkstreife. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde einer der beiden 18-jährigen Verdächtigen auf freiem Fuß angezeigt.

Die beiden anderen Männer wurden in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.

Rechtliche Konsequenzen

Nach dem österreichischen Suchtmittelgesetz (SMG) drohen den Verdächtigen bei den beschlagnahmten Mengen empfindliche Strafen. Bei Cannabis ab 20 Gramm und bei Kokain bereits ab geringsten Mengen wird von einer „großen Menge“ ausgegangen, was Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren nach sich ziehen kann. Bei gewerbsmäßigem Handel mit Suchtmitteln sind Strafen bis zu fünf Jahren Haft möglich. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wird über die weitere Vorgangsweise entscheiden.