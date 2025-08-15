Cobra-Einsatz nach Schuss auf Beamte – Alkoholisierter (62) festgenommen

Aus einer Lärmbeschwerde wurde plötzlich ein Großeinsatz mit Spezialkräften. Ein 62-Jähriger feuerte mit einer Schreckschusspistole auf Polizisten in Spittal an der Drau.

Ein Routineeinsatz der Polizei in Spittal an der Drau entwickelte sich in der Nacht zum Freitag unerwartet zu einem Großeinsatz. Auslöser war ein Schuss, der auf die eintreffenden Beamten abgefeuert wurde. Der Vorfall begann am Donnerstag kurz vor Mitternacht, als bei der örtlichen Polizeidienststelle eine Meldung wegen Ruhestörung einging. Eine Streife wurde umgehend zu dem betroffenen Mehrparteienhaus im Stadtgebiet entsandt. Dort erwartete die Beamten jedoch eine gefährliche Situation.

„Beim Annähern an das betreffende Mehrparteienhaus wurde aus einem Fenster ein Schuss in Richtung der einschreitenden Beamten abgegeben„, berichtet die Polizei. „Sowohl der Schussknall als auch das Mündungsfeuer wurden von beiden Beamten wahrgenommen.“ Die Polizisten brachten sich unverzüglich in Sicherheit und forderten Verstärkung an. Auch ein unbeteiligter Passant, der sich im Gefahrenbereich aufhielt, musste Schutz suchen.

Spezialkräfte im Einsatz

Mit Unterstützung zahlreicher zusätzlicher Kräfte – darunter Einheiten des EKO Cobra (Spezialeinheit), der Schnellen Interventionsgruppe sowie zwei Diensthundestreifen – konnte der Verdächtige, ein 62-jähriger Einwohner aus Spittal an der Drau, schließlich gestellt werden. „Die Wohnungstür wurde zwangsweise geöffnet und der Beschuldigte festgenommen“, so die Polizei.

Waffen sichergestellt

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte zwei Schreckschusswaffen und dazugehörige Munition, die umgehend sichergestellt wurden. Der 62-Jährige gab nach seiner Festnahme an, mit beiden sichergestellten Waffen geschossen zu haben. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Tatverdächtigen verlief erwartungsgemäß positiv.

Die Behörden verhängten ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann. Er muss nun mit mehreren Anzeigen und einem Strafverfahren rechnen.

Glücklicherweise blieben bei dem Zwischenfall alle Beteiligten unverletzt.

