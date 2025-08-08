Betrunkener Serbe drohte Polizisten: „Ich zünd‘ euch an!

Erst pöbelte er Passanten an, dann drohte er Polizisten mit dem Tod. Ein betrunkener 45-Jähriger sorgte in Wien-Favoriten für einen Großeinsatz.

Polizeibeamte wurden am Abend gegen 20.10 Uhr zu einem Einsatz in die Wienerbergstraße in Wien-Favoriten gerufen. Auslöser war ein 45-jähriger Mann, der zuvor Fußgänger im Bereich eines Supermarktparkplatzes verbal attackiert hatte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der Mann unkooperativ und respektlos.

📍 Ort des Geschehens

Eskalierendes Verhalten

Während der polizeilichen Maßnahmen äußerte der alkoholisierte 45-Jährige mehrfach grobe Beschimpfungen gegenüber den Beamten und verhielt sich zunehmend aggressiv. Die Situation eskalierte, als der Mann schließlich Morddrohungen gegen die Polizisten ausstieß. Der Vorfall führte zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich des Supermarktparkplatzes.

Massive Drohungen

„Ich zünd‘ euch an“, soll der Tatverdächtige laut einem Polizeisprecher, der sich gegenüber „Heute“ äußerte, den Beamten angedroht haben. Nach dieser massiven Drohung nahmen die Einsatzkräfte den serbischen Staatsbürger fest, wobei er keinen Widerstand leistete. Die Wiener Polizei bestätigte den Vorfall vom 7. August 2025 und betonte, dass sich der Mann bei der Festnahme kooperativ verhielt.

Der Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.