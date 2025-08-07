Betrunkener Lkw-Fahrer fährt ohne Vorderreifen – mehrere Unfälle

Mit Alkohol im Blut und ohne Vorderreifen raste ein 39-jähriger Lkw-Fahrer durch Kärnten. Seine Chaosfahrt endete erst nach mehreren Unfällen und Polizeieinsatz.

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hinterließ am Mittwochabend eine Spur der Verwüstung auf der Kärntner Straße (B83). Der 39-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ignorierte mehrere Kollisionen und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zunächst prallte er im Ortsgebiet von Krumpendorf am Wörthersee gegen eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild erheblich. Nur etwa 50 Meter weiter kollidierte der Lkw im Bereich des Kreisverkehrs an der A2-Abfahrt mit zwei Straßenleitpflöcken. Trotz sichtbarer Schäden, besonders an der linken Fahrzeugseite, fuhr der Mann einfach in Richtung Klagenfurt weiter.

Polizeiliche Verfolgung

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, der hinter dem Lkw fuhr, alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten das Fahrzeug später in Klagenfurt-Viktring stoppen. Ein Alkoholtest beim Fahrer fiel positiv aus. Während der Fahrt verlor der beschädigte Lkw auf Höhe der Kreuzung mit der Halleggerstraße seinen linken Vorderreifen. Selbst dieser Umstand hielt den 39-Jährigen nicht davon ab, seine Fahrt fortzusetzen.

Weitere Schäden

In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall: Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt stieß auf derselben Strecke mit dem verlorenen Lkw-Reifen zusammen. Der junge Mann blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden.

Der verantwortliche Lkw-Lenker muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten, darunter Fahrerflucht, Sachbeschädigung und Alkohol am Steuer.

