Serbische Influenzerin schlürft Katzenkot-Kaffee auf Bali (VIDEO)

Aus dem Verdauungstrakt einer Katze in die Kaffeetasse: Eine serbische TikTokerin wagte sich an die umstrittene Luxus-Kaffeespezialität aus Indonesien.

Katzenkaffee aus Bali

Anastasija Milojic, bekannt für ihre Reisevideos auf TikTok, sorgte kürzlich mit einem ungewöhnlichen kulinarischen Experiment für Aufsehen. In einem Video aus Bali präsentierte sie ihren Followern eine der kuriosesten Kaffeespezialitäten der Welt – Kopi Luwak (indonesischer Luxuskaffee), den sogenannten „Katzenkaffee“.

„Ich habe ihn probiert, damit ihr es nicht müsst“, erklärte die Influencerin zu Beginn ihres Clips und enthüllte, dass es sich angeblich um den teuersten Kaffee weltweit handelt. „Ein Kilogramm kostet durchschnittlich etwa 500 Euro, die Preise können aber sogar bis zu 1.200 Euro klettern„, erläuterte Milojic ihren erstaunten Zuschauern.

Diese Preisangaben spiegeln tatsächlich die aktuelle Marktlage wider: Authentischer, wild gesammelter Kopi Luwak aus Indonesien wird auf spezialisierten Kaffeeportalen und in Fachgeschäften regelmäßig zu Preisen zwischen 500 und 1.200 Euro pro Kilogramm angeboten. Besonders exklusive Chargen oder kleine Verkaufseinheiten können sogar deutlich teurer sein.

Besondere Herstellungsmethode

Die Besonderheit des Kopi Luwak liegt in seiner außergewöhnlichen Herstellungsmethode. Der Kaffee stammt hauptsächlich aus Indonesien, aber auch von den Philippinen und aus Vietnam. Was ihn so besonders macht: Die Kaffeebohnen passieren den Verdauungstrakt der Zibetkatze (katzenähnliches Säugetier) – eines kleinen, katzenähnlichen Säugetiers.

Diese Tiere wählen instinktiv nur die reifsten und qualitativ hochwertigsten Kaffeefrüchte zum Fressen aus. Die Bohnen bleiben während der Verdauung intakt und werden nach der Ausscheidung gesammelt, gründlich gereinigt, getrocknet und schließlich geröstet. Laut Herstellern verleiht genau dieser natürliche Fermentationsprozess im Verdauungstrakt der Zibetkatze dem Kaffee sein charakteristisches Aroma und seinen milderen Geschmack.

„Er wird aus Kaffeebohnen hergestellt, die durch den Verdauungstrakt der Zibetkatze gegangen sind“, fasste die TikTokerin zusammen. „Diese Katzenart frisst nur qualitativ hochwertige Kaffeefrüchte, und nachdem sie diese ausscheidet, werden die Bohnen gewaschen, getrocknet und geröstet.“

Über den Geschmack selbst konnte Milojic allerdings nicht viel berichten, da sie Kaffee normalerweise nur mit Milch trinkt. „Falls ihr euch fragt, wie er schmeckt – ich persönlich trinke keinen Kaffee ohne Milch, daher kann ich ihn nicht wirklich vergleichen. Aber die Leute sagen, er sei sehr gut und habe einen feineren Geschmack als gewöhnlicher Kaffee.“

Ethische Bedenken

Der exorbitante Preis des Kopi Luwak erklärt sich durch die aufwendige und mengenmäßig stark begrenzte Produktionsweise. Viele Kaffeekenner betrachten ihn als den teuersten Kaffee der Welt. Geschmacklich schwören Liebhaber auf sein milderes, weniger bitteres Aroma mit Noten von Schokolade, Karamell und verschiedenen Gewürzen.

Kritiker hingegen vermuten hinter dem Hype eher einen geschickten Marketingtrick als eine tatsächliche geschmackliche Revolution. Die Luxus-Kaffeespezialität steht jedoch auch im Zentrum einer ethischen Debatte. Aufgrund der hohen Nachfrage werden mittlerweile viele Zibetkatzen in Gefangenschaft gehalten und zwangsweise mit Kaffeefrüchten gefüttert – ein Umstand, der massive Tierschutzbedenken aufwirft.

Tierschutzorganisationen und unabhängige Kaffeeexperten warnen seit Jahren vor den Missständen in der Produktion und empfehlen Konsumenten, beim Kauf auf unabhängige Zertifikate und transparente Herkunftsnachweise zu achten. Der Markt ist zudem von zahlreichen Fälschungen und minderwertigen Produkten aus Massentierhaltung geprägt.

Authentischer, ethisch vertretbarer Kopi Luwak stammt ausschließlich von wildlebenden Zibetkatzen und ist entsprechend noch seltener und teurer. Zertifizierter, nachhaltig produzierter Kaffee von wildlebenden Zibetkatzen ist auf dem Markt extrem selten, während der Großteil des angebotenen Kopi Luwak aus Farmen mit fragwürdigen Haltungsbedingungen stammt.

Das Video der serbischen Influencerin erreichte in kürzester Zeit über 175.000 Aufrufe und löste zahlreiche Reaktionen aus.

Die Kommentare spiegeln die gespaltene Meinung zum Thema wider: Während einige Nutzer sich angewidert zeigten und kommentierten „Ich würde ihn nicht einmal trinken, wenn mein Leben davon abhinge“, lobten andere den Kaffee: „Wir haben ihn auch probiert und für mich ist er völlig in Ordnung“ oder „Ich habe ihn sogar gekauft, wir kochen ihn zu Hause“.

Ein weiterer Kommentator schwärmte: „Er ist ausgezeichnet und sein Geschmack ist ziemlich mild.“