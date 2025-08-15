Brutaler Überfall im Schlaf: Häftling in Wiener Zelle attackiert

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern geriet ein 31-Jähriger ins Visier eines Angreifers. Der 18-jährige Tatverdächtige soll dem schlafenden Mithäftling einen Plastiksack auf das Gesicht gedrückt haben.

Der Vorfall ereignete sich in der Wiener Justizanstalt, wo der 18-Jährige dem 31-jährigen Häftling während dessen Schlaf den Plastiksack aufdrückte. Ein 21-jähriger Mitinsasse bemerkte die Situation, griff ein und alarmierte sofort das Anstaltspersonal. Der 31-Jährige blieb dabei unverletzt.

Zuvor war es zu einer handgreiflichen Konfrontation zwischen dem 18-Jährigen und dem 21-Jährigen gekommen, bei der beide Beteiligte Verletzungen erlitten. Ob zwischen diesem ersten Vorfall und der späteren Attacke auf den schlafenden Häftling ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

📍 Ort des Geschehens

Ungeklärte Hintergründe

Da der 18-jährige Tatverdächtige jede Aussage verweigert, bleibt das Motiv für den Angriff vorerst im Dunkeln. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, ob persönliche Konflikte zwischen den Häftlingen der Grund für die Gewalteskalation waren.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Landeskriminalamt Wien mit seiner Außenstelle Mitte übernommen. Die Behörden prüfen sowohl den Angriff mit dem Plastiksack als auch die vorangegangene Auseinandersetzung zwischen den beiden jüngeren Insassen.