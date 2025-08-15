Über Zaun geklettert: Teenager bedroht Bademeister mit Tod

Am Donnerstagnachmittag versuchten zwei Jugendliche, sich den Eintritt in ein Wiener Schwimmbad zu ersparen. Der Vorfall spielte sich am 14. August gegen 14 Uhr im Stadionbad Wien-Leopoldstadt ab, als die beiden über ein verschlossenes Tor kletterten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Badeanlage bemerkte den unerlaubten Zutrittsversuch und alarmierte daraufhin einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter.

Die Situation eskalierte rasch, als die jungen Männer den Sicherheitsmitarbeiter mit dem Tod bedrohten. Dies veranlasste das Personal, die Polizei zu verständigen. Beamte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße aus Wien-Leopoldstadt rückten zum Einsatzort aus.

📍 Ort des Geschehens

Polizeiliche Maßnahmen

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde ein 14-jähriger Syrer als mutmaßlicher Täter vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen konnten keine gefährlichen Gegenstände sichergestellt werden. Der Teenager verweigerte jegliche Aussage zum Vorfall.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß angezeigt. Auch der zweite Jugendliche, der bei dem Vorfall beteiligt war, konnte von den Beamten nicht mehr angetroffen werden.

