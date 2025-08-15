Nach 40 Jahren verstummt die Stimme: Kratky packt über Ö3-Abschied aus

Nach fast vier Jahrzehnten verstummt eine prägende Stimme des österreichischen Rundfunks: Robert Kratky verlässt Hitradio Ö3 aus gesundheitlichen Gründen.

Nach fast vier Jahrzehnten hinter dem Mikrofon zieht sich Robert Kratky vom Hitradio Ö3 zurück. Der 52-jährige Moderator beendet seine Tätigkeit beim größten Radiosender Österreichs aus gesundheitlichen Gründen, wie Ö3-Senderchef Michael Pauser am Freitag in einer überraschenden Mitteilung bekannt gab.

In seiner langjährigen Laufbahn hat der Radioprofi als Creator, Producer, Autor, Comedian und Moderator des Ö3 Weckers Millionen von Menschen durch den Morgen begleitet. Besonders dankbar zeigt sich Kratky gegenüber seinem Team und seiner treuen Hörerschaft: „Über Generationen ein kleiner Teil im Alltag so vieler sein zu dürfen, war das Glück meines Lebens und die größte für mich denkbare Ehre.“

Gesundheitliche Gründe

In einer persönlichen Stellungnahme erläutert Kratky seine Entscheidung: „Schweren Herzens aber voller Dankbarkeit habe ich beschlossen, das Mikrofon des Ö3 Weckers endgültig an meine hervorragenden Kolleginnen und Kollegen weiterzureichen. Auf ärztliches Anraten früher als geplant, beende ich somit meine Arbeit für das Hitradio Ö3 und den ORF, um meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einzuräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte meiner Arbeit galt.“

Würdigung durch ORF-Spitze

Die ORF-Spitze, darunter Generaldirektor Roland Weißmann und Radiodirektorin Ingrid Thurnher, würdigte Kratkys jahrzehntelangen prägenden Einfluss auf die österreichische Radiolandschaft und betonte den Respekt für seine Entscheidung. Der Moderator war laut aktuellem ORF-Transparenzbericht mit einem Brutto-Jahresgehalt von knapp 473.000 Euro der bestbezahlte Mitarbeiter des Senders – noch vor anderen Führungskräften wie Pius Strobl und sogar vor Generaldirektor Weißmann selbst.

Emotionaler Abschied

Zum Abschied wurde ein besonderer Moment aus der Sendung vom 1. August festgehalten. Als Kratky den Titel „Goodbye Stranger“ von Supertramp ankündigte und sein Kollege den Songtitel wiederholte, antwortete der scheidende Moderator mit einem letzten „goodbye“, nahm seine Kopfhörer ab und seufzte.