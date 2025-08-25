Heldin stoppt Messer-Räuber – Likörflasche als letzte Beute

In Wien-Neubau kam es in der Nacht auf Montag zu einem versuchten Raubüberfall. Ein 48-Jähriger bedrohte die Angestellte einer Weinbar mit einem Messer und forderte Bargeld. Die 27-jährige Mitarbeiterin rief um Hilfe, worauf eine 22-jährige Passantin die Bar betrat. Der überraschte Täter ergriff daraufhin die Flucht, nahm jedoch eine Flasche Likör mit.

📍 Ort des Geschehens

Mutige Verfolgung

Die beiden Frauen nahmen die Verfolgung auf und verständigten gleichzeitig die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Josefstadt konnten den Verdächtigen kurze Zeit später stellen und festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben der gestohlenen Likörflasche auch ein Klappmesser sowie verschiedene Utensilien zum Drogenkonsum.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nach Mitternacht am 25. August 2025 im 7. Bezirk, für den das Stadtpolizeikommando Josefstadt zuständig ist. Die sichergestellten Gegenstände – das Klappmesser als mutmaßliche Tatwaffe, die gestohlene Likörflasche sowie die Suchtmittel-Utensilien – wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Der aus Tschetschenien stammende Mann wurde durch das beherzte Eingreifen der jungen Frau an der Vollendung seines Raubversuchs gehindert.

Die Polizei nahm den 48-Jährigen in Gewahrsam.