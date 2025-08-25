Kindergeld-Eklat: Polen lässt Ukraine-Flüchtlinge im Stich

Während Polen die finanzielle Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge auf Eis legt, bekräftigt Deutschland sein Engagement. Die Positionen in Europa driften auseinander.

Polens Präsident Andrzej Duda hat ein Gesetzesvorhaben zur finanziellen Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge zurückgewiesen. Das Parlament muss sich nun erneut mit dem Entwurf befassen, der Kindergeldzahlungen in Höhe von 500 Zloty (etwa 115 Euro) monatlich pro Kind vorsah – eine Leistung, die auch polnischen Familien zusteht. Die Präsidentschaft teilte die Entscheidung am Montag mit.

Als Begründung führte Duda Einwände des polnischen Rechnungshofs an. Dessen Präsident Marian Banas kritisierte, dass der Gesetzentwurf keine verlässliche Einschätzung der Haushaltsbelastung enthalte und die parlamentarische Auseinandersetzung nicht angemessen widerspiegele. Konkret bemängelte der Rechnungshof, dass die Kostenfolgen für den Staatshaushalt nicht transparent dargelegt und die Gesetzesinitiative nicht ausreichend im Parlament diskutiert worden sei.

Die ursprünglich von der nationalkonservativen PiS (Recht und Gerechtigkeit) vor den Parlamentswahlen im Oktober eingebrachte Initiative wurde von der nachfolgenden proeuropäischen Regierung unter Donald Tusk übernommen, um die Hilfsmaßnahmen für ukrainische Geflüchtete fortzuführen. Kritiker werfen der PiS jedoch vor, das Gesetz primär aus wahlstrategischen Erwägungen vorangetrieben zu haben, ohne die langfristigen Auswirkungen auf den Haushalt zu berücksichtigen.

Deutschland modifiziert Flüchtlingshilfe

Während Polen um die Finanzierung ringt, plant Deutschland Änderungen bei der Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge. Nach einem aktuellen Referentenentwurf sollen ukrainische Geflüchtete, die nach dem 1. April 2025 einreisen, künftig nicht mehr Bürgergeld, sondern geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Für bereits in Deutschland lebende Ukrainerinnen und Ukrainer bleibt der Anspruch auf Bürgergeld und Sozialleistungen zunächst bestehen.

Klingbeils Kiew-Besuch

SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil hat bei seinem Besuch in Kiew weitere umfangreiche Unterstützungsleistungen Deutschlands zugesichert. Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bekräftigte Klingbeil am Montag: „Wir werden die Ukraine weiter unterstützen – finanziell, humanitär und militärisch.“ Er betonte, die Ukraine verteidige nicht nur ihre eigene Freiheit, sondern die ganz Europas.

„Deshalb ist es unsere Pflicht, an der Seite der Ukraine zu stehen.“

Selenskyjs Forderungen

Selenskyj dankte für die bisherige deutsche Hilfe und unterstrich die Bedeutung kontinuierlicher Unterstützung im kommenden Jahr. „Wir brauchen eine stabile Finanzierung, um unsere Verteidigung aufrechtzuerhalten“, erklärte der ukrainische Präsident.

Hinsichtlich der Kontroverse um den Einsatz westlicher Waffen auf russischem Territorium stellte Selenskyj klar, dass derzeit kein Gesprächsbedarf mit den USA bestehe. „Wir haben eine klare Position, und die USA kennen sie“, sagte er.

Die Ukraine fordere nicht den Einsatz amerikanischer Waffen für Angriffe auf Russland, sondern lediglich die Erlaubnis, ihre eigenen Waffen entsprechend einsetzen zu dürfen.