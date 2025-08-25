Polizei-Einsatz in Leopoldstadt: Mann drohte Frau mit Tod

Mit über 1,8 Promille im Blut rastete ein 45-Jähriger völlig aus – erst bedrohte er seine Frau mit dem Tod, dann ging er auf die alarmierten Polizisten los.

In Wien-Leopoldstadt kam es am Sonntagabend erneut zu einem Vorfall häuslicher Gewalt. Ein 45-jähriger Mann attackierte während eines Streits wiederholt seine Ehefrau und drohte ihr mehrfach mit dem Tod. Der 40-Jährigen gelang es noch, einen Notruf abzusetzen.

Die Polizeibeamten trafen kurz darauf ein und nahmen den Mann vorübergehend fest. Wie die Exekutive mitteilte, zeigte sich der Verdächtige auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und versuchte, sie zu attackieren.

⇢ Serbische Sängerin von Ex verprügelt und mit Messer attackiert (VIDEO)

Alkoholisierter Täter

Die Behörden verhängten gegen den 45-Jährigen umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Bei der Überprüfung seiner Alkoholisierung wurden mehr als 1,8 Promille festgestellt. Die Ehefrau gab an, bei dem Vorfall keine körperlichen Verletzungen davongetragen zu haben.

Der Mann befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Ihm werden gefährliche Drohung, versuchte Körperverletzung, aggressives Verhalten sowie Lärmerregung zur Last gelegt.

Laut aktuellen Polizeidaten wurden 2024 in Wien bereits über 12.000 Betretungsverbote aufgrund häuslicher Gewalt verhängt. Die Statistik der Wiener Polizei zeigt, dass bei etwa 70 Prozent der Fälle Alkohol eine entscheidende Rolle spielt. Das verhängte Betretungsverbot gilt für 14 Tage und kann bei weiteren Vorfällen verlängert werden.